Zusätzliche Banner in den Suchergebnissen
Apple will ab 2026 mehr Werbung im App Store anzeigen
Vom kommenden Jahr an bekommt ihr noch mehr Werbung im App Store zu sehen. Apple will bezahlte Werbung künftig auch unter die Suchergebnisse mischen. Bislang bekommt man bei der Nutzung der Suchfunktion im App Store lediglich eine große Anzeige ganz oben auf der Ergebnisseite angezeigt.
Wie bereits beim letzten Mal, als die Anzahl der in der App-Store-App angezeigten Suchergebnisse erweitert wurde, stellt Apple die zusätzlichen Werbebanner als Chance für Entwickler dar. Die Tatsache, dass man als iPhone-Käufer und Kunde noch mehr als bislang schon darauf achten muss, die nur durch den kleinen Zusatz „Ad“ gekennzeichnete Werbung nicht für ein tatsächliches Suchergebnis zu halten, wird geflissentlich übergangen.
Apple bewirbt die neuen Banner-Platzierungen mit dem Argument, dass die meisten App-Downloads im App Store im Anschluss an eine Suche erfolgen. Mithilfe der künftig zusätzlich verfügbaren Anzeigenplätze wolle man Werbetreibenden mehr Sichtbarkeit verschaffen.
Wie das Ganze dann im Detail aussieht und wieviele Anzeigen Apple künftig in die Suchergebnisse einbinden will, wird bislang nicht kommuniziert. Apple sagt lediglich, dass gebuchte Anzeigen künftig entweder wie jetzt schon ganz oben oder an weiteren Stellen in den Suchergebnissen erscheinen können. Werbekunden sollen nicht in der Lage sein, einzelne Positionen gezielt auszuwählen oder separat darauf zu bieten. Auch das Anzeigenformat soll auf allen Platzierungen identisch sein.
Von „Search Ads“ zu „Apple Ads“
In Deutschland hat Apple bezahlte Werbung im App Store im Jahr 2018 eingeführt. Damals wurden die Banner noch unter dem Namen „Search Ads“ verkauft und waren ihrem Namen entsprechend ausschließlich an einer festen Position in den Suchergebnissen zu sehen.
Zwischenzeitlich bindet Apple aber auch an anderen Stellen im App Store Anzeigen ein, sodass die im Frühjahr erfolgte Umbenennung in „Apple Ads“ nur schlüssig ist. Gerüchten zufolge will Apple die Anzeige von bezahlter Werbung künftig auf weitere Apps ausdehnen. Die Karten-Anwendung Apple Maps gilt hierfür als potenzieller Kandidat.
mächtig schlecht ist allein schon,wenn man explizit nach einer App sucht und diese nicht an erster Stelle in den Suchergebnissen zu finden ist
Der AppStore verhält sich ein wenig Geräte spezifisch. Hast du eine App bereits installiert werden ganz andere Apps angezeigt oder auch Mitbewerber positioniert als du suchst.
Aber ja, ganz oben findet man immer den „Sponsor“ von AppStore und an zweiter Stelle was du gesucht hast.
Verglichen mit der Google-Suchmaschine bin ich froh dass hier nur 1. Sponsor aufgezeigt wird und nicht 3 oder 4.
Ah verstehe, danke für die Klarstellung
Das die meisten Downloads nach einer Suche stattfinden liegt wohl daran, dass der AppStore von vielen nur noch genutzt wird, wenn die genau wissen, was die wollen.
Ob es da die beste Lösung ist, dass man die Suche noch weiter verschlechtert, indem man da mehr Werbung einbaut, weiß ich nicht.
+1 Mio.
Genau so sieht es aus.
Aber war es je anders?
Ich nutze Google um etwas zu suchen / um zu wissen ob es etwas entsprechendes gibt. Der AppStore war noch nie ein Einkaufsladen wo man gezielt das findet was man sucht. Und wenn dann war es am Anfang wo ich noch ein iPhone 3G hatte.
Weil sie ja auch sonst kaum Geld verdienen.
Den geht es wohl zu schlecht
Alles klar also werde ich jetzt zukünftig nur noch auf Empfehlung Apps herunterladen, Das mache ich zwar so oder so schon, aber jetzt erst recht! Apple bekommt den hals einfach nicht voll und das sieht man hier mal wieder ganz schön.
Gut, dass ich selten im AppStore suche.
AppleMaps wird auch nicht verwendet, also mach mal.
NOCH mehr? Der App-Store ist fast unbrauchbar. Man weiß, was man sucht. Statt des exakt geschriebenen Titels findet sich irgendein Blödsinn. Kaufe fast nur noch bei Entwicklern. Nervt gewaltig.
Ich vermisse Steve Jobs. Der hätte so etwas gewiss nicht zugelassen, um das Nutzererlebnis nicht zu verschlechtern. :(
Der hat sogar die Werbung eingeführt.
Lass ihm doch seine feuchten Träume das Steve Jobs ein Gott war..
Da ist er wieder „Jobs-Praising-Man“.
Man darf nicht vergessen das damals der Wunsch nach kaufbaren Platzierungen von Entwicklern kam. Ist ja einfacher da Geld auszugeben als sich auf das Glück zu verlassen.
Werbung hat bei mir noch nie gewirkt. Einfach nur aufdringlich. Das es ein riesengeschäft ist, ist mir ein Rätsel. Auch ist die Werbung immer unpassend. Vor allem die Verlage schalten bei mir immer billige pop ups für Hörgeräte. Werbung ist erbärmlich
Das magst du glauben. Unterbewusst dringt Werbung trotzdem ein.
@heinz: Der Kollege gold hat sich aufgrund der Werbung bereits 3 Hörgeräte gekauft, obwohl er kein Hörgerät benötigt. Da sieht man mal, wie gefährlich Werbung für das Unterbewusstsein ist.
Die Geräte liegen jetzt bei ihm in der Schublade
Nicht nur unterbewusst. Die extrem nervige Seitenbacher Werbung zum Beispiel hat dazu geführt dass ich Radiosender nicht nur wechsle sondern mittlerweile komplett vermeide, wo diese Werbung läuft. Und jegliche Produkte von der Firma sind auf meiner persönlichen Blacklist… die Werbung hat also exakt das Gegenteil erreicht bei mir
Mag sein das es wirkt:
Die wöchentlichen Prospekte zum einkaufen, die neuen Laufschuhe von Nike & co. Wenn man mal wieder im Frühjahr mit Sport anfangen will;)
Aber diese Werbung auf Seiten etc.?
Ich habe da meine Zweifel das die effektiv sind.
Ganz genau so ist es auch bei mir. Der Seitenbacher hat sich bei mir durch seine bescheuerte Werbung ins Abseits geschossen, der sieht von mir keinen müden Cent.
@gold: ch habe auch den Eindruck, dass so mancher Hersteller sein Produkt nur durch ständige und aufdringliche Werbung zu verkaufen glaubt.
Der Knüller für mich ist „du willst wissen wie viel dein Auto wert ist?“ Und dann kommt ein super Satz: „kein Verhandeln, kein Stress“.
Mit anderen Worten: wir sagen dir, was wir dir bezahlen, und dieser Wert ist auch nicht verhandelbar. Wer auf so etwas eingeht, ist wohl nicht ganz dicht
Ist schon Wahnsinn, wie man mittlerweile mit Werbung zugemüllt wird. Selbst bei Bezahl-Inhalte ist man vor Werbung nicht wirklich sicher. Gibt es eigentlich Statistiken, ob sich Werbung heutzutage überhaupt noch lohnt? Also ob nicht nur Klicks, sondern auch tatsächlich das beworbene Produkt dann besser verkauft? Mittlerweile ist man ja Profi in Werbung ignorieren.
Noch mehr Werbung?
Man findet ja jetzt schon die Perlen nicht mehr im Appstore, sondern nur noch auf Webseiten wie iphone-ticker.
Ich öffnen den AppStore nur, wenn ich entweder hier bei ifun einen direkten Link anklicke, oder mit einem langen druck auf den Button um direkt die Updates aufzurufen. Also sollen sie ruhig mehr Werbung machen, sehe ich eh nicht ;)
Früher habe ich gerne mal gestöbert und die ein oder andere Perle entdeckt. Seit der AppStore so ist, wie er jetzt ist, nicht mehr. Meine Infos zu lohnenswerten Apps hole ich mir nun aus Blogs oder von ifun.
Der Apple Store war damals (ab 2012 ?) schon ziemlich schnell unbrauchbar geworden.
Man muss schon Googeln wenn man was konkretes sucht.
Daher dann auch die Milliarden die Apple von Google in den Allerwertesten geschoben kriegt.
Furchtbar das ganze.
Von mir aus – solange der Forcetouch für das Quickmenü auf dem AppStore Icon weiter funktioniert ^^
Sollen ma sie machen. Ich kaufe schon seit Jahren nichts mehr in diesen Schmuddel Läden. Nur Abzocke dort. Standard Programm die Original auf dem Gerät sind mehr braucht man nicht. Das spart tausendfach Geld.
Bald steigen wir alle auf ein Nokia 5110 um.
Lasst mich raten, weil keiner in den Store geht, heulen die Entwickler rum dass deren Schrott-Apps in den Regalen versauern. Jetzt kommt Apple mit der genialen Idee den Entwicklern die Möglichkeit zu geben deren Schrott-Apps gezielt zu bewerben. Großartige Idee Tim. Du bist der Held. Hätte von der Wurst eigentlich erwartet, dass er zu Mr. T läuft und uns Europäer dafür die Schuld gibt. Aber so lässt sich natürlich mehr Kohle scheffeln. Weiter so. Immer weiter so.
Das war schon die Idee von Steve Jobs.
App Store? Wozu war das noch mal gut?
Spaß beiseite. Der App Store hat für mich sämtlichen Reiz verloren und das schon seit Jahren. Stöbern macht mir keinen Spaß mehr und ich lande dort nur, wenn beispielsweise auf ifun eine Empfehlung für eine App ausgesprochen wird.
Es ist auch wirklich nicht mehr nötig. Noch vor Jahren waren es die kleinen Systemerweiterungen, mit denen man das macOS aufpeppen konnte. Das meiste davon bringt macOS heutzutage jedoch ab Werk mit.
Doch den eigentlichen Todesstoß haben Apples Sicherheitsmaßnahmen gebracht. Zu oft musste ich die MAS-Version nach dem Kauf durch einen Download von der Hersteller Seite ersetzen, um den vollen Funktionsumfang freizuschalten (z. B. Dropzone oder PopClip). Irgendwann bin ich dann dazu übergegangen, Software nach Möglichkeit direkt beim Entwickler zu kaufen, zumal die Zeiten, in denen man durch die Verwendung von iTunes Guthaben 30 % sparen konnte, lange vorbei sind.
Hat es eigentlich schon jemand geschafft die Werbung zu blocken? Sei es mit einem Werbeblocker, per Pi-Hole, Kindersicherung, Webaufruf + lästige Elemente ausblenden in Safari oder auf sonstigen Wegen?
von mir aus können sie den Appstore mit Werbung zuballern. Das ist wohl die App die ich am wenigsten benutzte.
Wenn es was schönes gibt, erfahre ich es hier. :)
Bei apple haben die BWLer um / mit Tim Cook übernommen.
Alles was Geld bringt, wird gemacht.
Was wird als Nächstes kommen?
In 5…oder 8 Jahren? Daten der Apple User verkaufen? Werbenetzwerk aufbauen a la Google?
Mehr Werbung, heißt auch mehr Kosten für Entwickler um mal irgendwann gezeigt zu werden….
Die Schlag Wörter greifen eh nicht mehr, oft nicht ein mal der exakte App Name.
Soviel dazu.
Man such schon lange nicht im Store nach einer App. Man such an anderer Stelle und gibt dann im Store den genauen Namen ein und hofft, sie unter den ersten 10 Suchergebnissen zu finden.
ENDLICH denkt mal jemand bei Apple wieder an die Kunden die viel Geld für die Telefone bezahlt haben.
Denn genau DANACH haben wir doch alle gerufen.
MEHR WERBUNG!!!
Gefühlt ist der Appstore eh schon seit Jahren tot.
Ich kann mich nicht erinnern, wann ich dsas letzte mal im Appstore einfach so gestöbert habe.
Heute kann man da doch nur noch direkt nach Sachen suchen, wo man schon genau weiß, welche App man will.
Und dann ist es es auch egal, ob da vorher noch ein paar Werbeanzeigen angezeigt werden.