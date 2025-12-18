Apple will ab 2026 mehr Werbung im App Store anzeigen

Vom kommenden Jahr an bekommt ihr noch mehr Werbung im App Store zu sehen. Apple will bezahlte Werbung künftig auch unter die Suchergebnisse mischen. Bislang bekommt man bei der Nutzung der Suchfunktion im App Store lediglich eine große Anzeige ganz oben auf der Ergebnisseite angezeigt.

Wie bereits beim letzten Mal, als die Anzahl der in der App-Store-App angezeigten Suchergebnisse erweitert wurde, stellt Apple die zusätzlichen Werbebanner als Chance für Entwickler dar. Die Tatsache, dass man als iPhone-Käufer und Kunde noch mehr als bislang schon darauf achten muss, die nur durch den kleinen Zusatz „Ad“ gekennzeichnete Werbung nicht für ein tatsächliches Suchergebnis zu halten, wird geflissentlich übergangen.

Apple bewirbt die neuen Banner-Platzierungen mit dem Argument, dass die meisten App-Downloads im App Store im Anschluss an eine Suche erfolgen. Mithilfe der künftig zusätzlich verfügbaren Anzeigenplätze wolle man Werbetreibenden mehr Sichtbarkeit verschaffen.

Wie das Ganze dann im Detail aussieht und wieviele Anzeigen Apple künftig in die Suchergebnisse einbinden will, wird bislang nicht kommuniziert. Apple sagt lediglich, dass gebuchte Anzeigen künftig entweder wie jetzt schon ganz oben oder an weiteren Stellen in den Suchergebnissen erscheinen können. Werbekunden sollen nicht in der Lage sein, einzelne Positionen gezielt auszuwählen oder separat darauf zu bieten. Auch das Anzeigenformat soll auf allen Platzierungen identisch sein.

Von „Search Ads“ zu „Apple Ads“

In Deutschland hat Apple bezahlte Werbung im App Store im Jahr 2018 eingeführt. Damals wurden die Banner noch unter dem Namen „Search Ads“ verkauft und waren ihrem Namen entsprechend ausschließlich an einer festen Position in den Suchergebnissen zu sehen.

Zwischenzeitlich bindet Apple aber auch an anderen Stellen im App Store Anzeigen ein, sodass die im Frühjahr erfolgte Umbenennung in „Apple Ads“ nur schlüssig ist. Gerüchten zufolge will Apple die Anzeige von bezahlter Werbung künftig auf weitere Apps ausdehnen. Die Karten-Anwendung Apple Maps gilt hierfür als potenzieller Kandidat.