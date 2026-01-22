The Forest Quartet: Indie-Puzzle-Adventure kostenlos im Epic Games Store

Im Epic Games Store für iOS kann man in dieser Woche den Titel The Forest Quartet kostenlos laden. Das ursprünglich für Konsolen und Windows erschienene Spiel ist seit dem vergangenen Jahr auch für iOS-Geräte erhältlich. Normalerweise schlägt die App beim Kauf mit 6,99 Euro zu Buche.

The Forest Quartet ist ein erzählerisch geprägtes Abenteuerspiel, dessen Handlung mit zahlreichen Rätseln gespickt ist und sich mit Themen wie Zuneigung, Abschied und der verbindenden Wirkung von Musik beschäftigt.

Als Spieler übernimmt man die Rolle von Nina, der verstorbenen Sängerin des gleichnamigen Quartetts. Nina stellt sich als leuchtender Geist der düsteren Finsternis entgegen, die die Seelen ihrer ehemaligen Bandkollegen gefangen hält. Während man den früheren Bandmitgliedern neuen Lebensmut schenkt, nimmt man zeitweise die Gestalt eines Schmetterlings an und setzt alles daran, um die Band schließlich für ein letztes gemeinsames Konzert zu vereinen.

The Forest Quartet wurde von dem dänischen Indie-Entwickler Mads Vadsholt überwiegend nebenberuflich entwickelt. Die Musik wurde von Vadsholts Vater komponiert und von Mitgliedern der Danish Radio Big Band eingespielt.

Epic Games Store installieren

The Forest Quartet kann noch eine Woche lang kostenlos geladen werden. Die Gratisspiele im Epic Games Store werden jeden Donnerstag ausgetauscht. Wohlgemerkt stehen die kostenlosen Downloads ausschließlich in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union zur Verfügung. Beim Epic Games Store handelt es sich um den wohl erfolgreichsten alternativen App Store. Die Grundlage für dieses Angebot hat die Rechtsprechung der EU geschaffen. Allerdings hat mit Setapp bereits wieder der erste von Apple unabhängige App Store die Segel gestrichen.

Wer den Epic Games Store für iOS noch nicht installiert hat, kann sich an dem unten eingebetteten Anleitungsvideo orientieren.