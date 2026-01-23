Retro-Spielesammlung „Ollie’s Arcade“ verzichtet auf In-App-Käufe

Die Spielesammlung Ollie’s Arcade wird demnächst in vollem Umfang kostenlos erhältlich sein. Hintergrund ist eine Kickstarter-Aktion des Entwicklerstudios Iconfactory, die ihr erstes Finanzierungsziel bereits nach kurzer Zeit erreicht hat. Je nach dem, wie viel Geld zusätzlich auf diese Weise zusammenkommt, wollen die Entwickler ihre App um weitere Spiele erweitern. Als Bonus für die Unterstützung kann man sich Vorteile wie den frühzeitigen Zugriff oder exklusive Inhalte und Grafiken sichern.

KI sorgt für massive Einbußen

Die Entwickler sprechen relativ offen über ihre Beweggründe für dieses ungewöhnliche Konzept. So soll die Kickstarter-Kampagne vor allem helfen, den weiteren Betrieb des Unternehmens zu sichern. Für ein kleines, unabhängiges Team ohne Investoren sei die wirtschaftliche Lage extrem schwierig. Steigende Kosten, unter anderem für Personal und Gesundheitsleistungen, sowie der wachsende Konkurrenzdruck durch KI-gestützte Designangebote belasteten das Geschäft.

Die Einnahmen aus der Aktion würden die Probleme zwar nicht vollständig lösen, könnten dem Iconfactory-Team jedoch Zeit verschaffen, um neue Perspektiven zu entwickeln und den Fortbestand zu sichern.

„Ollie’s Arcade“ ist eine vor drei Jahren erschienene Mini-Sammlung mit Retro-Spielen. Die App umfasst mit „Ollie Soars“ eine Neuinterpretation des iPhone-Spieleklassikers „Flappy Bird“, das ursprünglich bereits auf den ersten Nokia-Handys verfügbare „Snake“ und „Tranquility Touchdown“, einen von Spielen wie „Asteroids“ und „Moon Patrol“ inspirierten Arcade-Titel.

Weitere Spiele abhängig vom Kampagnenerfolg

Die beiden zuletzt genannten Spiele müssen bisher für jeweils 1,99 Euro über einen In-App-Kauf freigeschaltet werden. Dank der Kickstarter-Aktion werden diese künftig in vollem Umfang kostenlos verfügbar sein. Zudem wird die App mit dem Puzzler „Frenzic“ um einen weiteren kostenlosen Titel erweitert.

Ob der Leistungsumfang der App darüber hinaus durch weitere Spiele ergänzt wird, hängt von der Höhe der insgesamt erzielten Einnahmen ab.