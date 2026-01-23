Finanzierung über Kickstarter
Retro-Spielesammlung „Ollie’s Arcade“ verzichtet auf In-App-Käufe
Die Spielesammlung Ollie’s Arcade wird demnächst in vollem Umfang kostenlos erhältlich sein. Hintergrund ist eine Kickstarter-Aktion des Entwicklerstudios Iconfactory, die ihr erstes Finanzierungsziel bereits nach kurzer Zeit erreicht hat. Je nach dem, wie viel Geld zusätzlich auf diese Weise zusammenkommt, wollen die Entwickler ihre App um weitere Spiele erweitern. Als Bonus für die Unterstützung kann man sich Vorteile wie den frühzeitigen Zugriff oder exklusive Inhalte und Grafiken sichern.
KI sorgt für massive Einbußen
Die Entwickler sprechen relativ offen über ihre Beweggründe für dieses ungewöhnliche Konzept. So soll die Kickstarter-Kampagne vor allem helfen, den weiteren Betrieb des Unternehmens zu sichern. Für ein kleines, unabhängiges Team ohne Investoren sei die wirtschaftliche Lage extrem schwierig. Steigende Kosten, unter anderem für Personal und Gesundheitsleistungen, sowie der wachsende Konkurrenzdruck durch KI-gestützte Designangebote belasteten das Geschäft.
Die Einnahmen aus der Aktion würden die Probleme zwar nicht vollständig lösen, könnten dem Iconfactory-Team jedoch Zeit verschaffen, um neue Perspektiven zu entwickeln und den Fortbestand zu sichern.
„Ollie’s Arcade“ ist eine vor drei Jahren erschienene Mini-Sammlung mit Retro-Spielen. Die App umfasst mit „Ollie Soars“ eine Neuinterpretation des iPhone-Spieleklassikers „Flappy Bird“, das ursprünglich bereits auf den ersten Nokia-Handys verfügbare „Snake“ und „Tranquility Touchdown“, einen von Spielen wie „Asteroids“ und „Moon Patrol“ inspirierten Arcade-Titel.
Weitere Spiele abhängig vom Kampagnenerfolg
Die beiden zuletzt genannten Spiele müssen bisher für jeweils 1,99 Euro über einen In-App-Kauf freigeschaltet werden. Dank der Kickstarter-Aktion werden diese künftig in vollem Umfang kostenlos verfügbar sein. Zudem wird die App mit dem Puzzler „Frenzic“ um einen weiteren kostenlosen Titel erweitert.
Ob der Leistungsumfang der App darüber hinaus durch weitere Spiele ergänzt wird, hängt von der Höhe der insgesamt erzielten Einnahmen ab.
Entwickler: The Iconfactory
Laden
Verzichtet auf inapp käufe…
Schau in den store…
Zwei inapp käufe…
Lies bitte mal etwas mehr als die Überschrift
Habe ich, aber es ist dennoch in meinen augen keine gute überschrift so.
Ein bald, zeitnah oder Co würde der Überschrift massiv helfen.
Dann musst du anmerken, dass dir die Überschrift nicht passt.
„Zukünftig“ hast du gelesen im Letzten Absatz?
Zitat aus dem Artikel
„…Die beiden zuletzt genannten Spiele müssen bisher für jeweils 1,99 Euro über einen In-App-Kauf freigeschaltet werden….“
Merkste selber, oder? Mehr als Headlines lesen hilft ungemein für das Verständnis vom Inhalt…versuch’s mal
Wir sind verloren.
Ich habe sie gestern noch gekauft. Herr Naja, passiert. Geht die Welt nicht unter.
Du hast einen guten Entwickler unterstützt.
reportaproblem.apple.com – Widerrufsrecht ausüben, Geld kommt nach 1-2 Tagen zurück.
Oder man überlebt den restlichen Monat trotz der jetzt fehlenden 1,99 Euro einen Entwickler/Studio unterstützt. Aber man kann es sich natürlich auch zurückholen und später wundern warum es immer weniger Entwickler gibt. Aber man hat immerhin sein Geld wieder, das viele, viele Geld.
Das mit KI da hat der Entwickler recht. Jeder kann sich selbst solche Spiele erstellen lassen, es gibt genügend Anbieter inzwischen. So ein Flappy Bird Klon ist nichts Besonderes mehr. Das ist erst der Anfang, in ein paar Jahren wird die Softwareentwicklung total trivial sein. Dieses Berufsfeld hat sich selbst abgeschafft.
Naja, dass wird bestimmte Bereiche betreffen. Aber komplexe Software vor allem im kaufmännischen Bereich wird wohl nicht so schnell von der KI ersetzt