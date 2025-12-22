Apple drängt Nutzer zum Wechsel auf iOS 26

Apple sieht sich einmal mehr nachvollziehbar mit Kritik konfrontiert. Dem iPhone-Hersteller wird vorgeworfen, dass er die mit iOS 26.2 behobenen gravierenden Sicherheitslücken als Druckmittel verwendet, um Nutzer zum Wechsel von iOS 18 auf iOS 26 zu bewegen.

Begleitend zum Update auf iOS 26.2 hat Apple auch iOS 18.7.3 veröffentlicht. Beide Updates beheben einen ganzen Stapel zum Teil gravierender Sicherheitslücken. Im Beschreibungstext zum Sicherheitsinhalt der Updates ist unter anderem von zwei sogenannten Zero-Day-Schwachstellen die Rede. Apple gibt an, dass zwei mit dem Safari-Unterbau WebKit zusammenhängende Sicherheitslücken vermutlich bereits aktiv ausgenutzt wurden. Allerdings habe es sich hierbei um „äußerst ausgefeilte Angriffe“ auf bestimmte Zielpersonen gehandelt. Insgesamt werden in den von Apple veröffentlichten Sicherheitshinweisen zu den Updates mehr als 20 korrigierte Sicherheitslücken erwähnt:

„Zwangs-Update“ auf iOS 26

Der Vorwurf an Apple lautet nun, dass Nutzer, die gerne weiterhin iOS 18 verwenden wollen und das Update auf iOS 26 hinauszögern, keine Möglichkeit haben, das wichtige Update auf iOS 18.7.3 zu installieren. Apple stellt diese Softwareversion nur für Geräte bereit, die aufgrund ihres Alters nicht mehr mit iOS 26 laufen. Wer ein Gerät besitzt, das mit iOS 26 kompatibel ist, muss entweder auf der unsicheren Vorversion iOS 18.7.2 bleiben oder Apples Wunsch nachkommen, auf iOS 26 zu wechseln.

Einen Workaround gibt es zumindest aktuell noch. Wer sein iPhone mit iOS 18 betreibt, kann sich für Apples öffentliches Beta-Programm zu dieser Systemversion anmelden und bekommt auf diesem Weg das Update auf iOS 18.7.3 angeboten. Eine Dauerlösung ist dies natürlich nicht. Unterm Strich nutzt Apple die schweren Sicherheitslücken der Vorversionen als Druckmittel, um die Verbreitung von iOS 26 zu erhöhen.