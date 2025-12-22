Sicherheitsupdates als Druckmittel
Apple drängt Nutzer zum Wechsel auf iOS 26
Apple sieht sich einmal mehr nachvollziehbar mit Kritik konfrontiert. Dem iPhone-Hersteller wird vorgeworfen, dass er die mit iOS 26.2 behobenen gravierenden Sicherheitslücken als Druckmittel verwendet, um Nutzer zum Wechsel von iOS 18 auf iOS 26 zu bewegen.
Begleitend zum Update auf iOS 26.2 hat Apple auch iOS 18.7.3 veröffentlicht. Beide Updates beheben einen ganzen Stapel zum Teil gravierender Sicherheitslücken. Im Beschreibungstext zum Sicherheitsinhalt der Updates ist unter anderem von zwei sogenannten Zero-Day-Schwachstellen die Rede. Apple gibt an, dass zwei mit dem Safari-Unterbau WebKit zusammenhängende Sicherheitslücken vermutlich bereits aktiv ausgenutzt wurden. Allerdings habe es sich hierbei um „äußerst ausgefeilte Angriffe“ auf bestimmte Zielpersonen gehandelt. Insgesamt werden in den von Apple veröffentlichten Sicherheitshinweisen zu den Updates mehr als 20 korrigierte Sicherheitslücken erwähnt:
- Informationen zum Sicherheitsinhalt von iOS 26.2 und iPadOS 26.2
- Informationen zum Sicherheitsinhalt von iOS 18.7.3 und iPadOS 18.7.3
„Zwangs-Update“ auf iOS 26
Der Vorwurf an Apple lautet nun, dass Nutzer, die gerne weiterhin iOS 18 verwenden wollen und das Update auf iOS 26 hinauszögern, keine Möglichkeit haben, das wichtige Update auf iOS 18.7.3 zu installieren. Apple stellt diese Softwareversion nur für Geräte bereit, die aufgrund ihres Alters nicht mehr mit iOS 26 laufen. Wer ein Gerät besitzt, das mit iOS 26 kompatibel ist, muss entweder auf der unsicheren Vorversion iOS 18.7.2 bleiben oder Apples Wunsch nachkommen, auf iOS 26 zu wechseln.
Einen Workaround gibt es zumindest aktuell noch. Wer sein iPhone mit iOS 18 betreibt, kann sich für Apples öffentliches Beta-Programm zu dieser Systemversion anmelden und bekommt auf diesem Weg das Update auf iOS 18.7.3 angeboten. Eine Dauerlösung ist dies natürlich nicht. Unterm Strich nutzt Apple die schweren Sicherheitslücken der Vorversionen als Druckmittel, um die Verbreitung von iOS 26 zu erhöhen.
Dieses Vorgehen halte ich für höchst unmoralisch. Das wird nicht lange dauern, da wird die EU auch hier gesetzlich nachregeln, dass sie das nicht mehr machen dürfen.
Das würde ich sehr begrüßen.
Interessant wäre hierbei, viele kloppen auf einer Tour auf die EU ein, und dann schreien die gleichen Gruppe nach einem Eingreifen der EU.
Wir haben der EU vieles zu verdanken was ohne diese Institution nicht existieren würde.
Musste einfach auch mal gesagt werden.
Wohl kam kann ein Unternehmen darauf gedrängt werden verschiedene Betriebssystemversionen am Laufen zu halten.
Tun sie doch bereits freiwillig?
Absolut gleicher Meinung.
Warum sollte sich die EU hier einmischen? Es ist im Interesse aller wenn die neuste und sicherste Software auf Geräten ist. Als Unternehmen würde ich Geräte in meinem Netzwerk (z. B. Gäste-WLAN das von den meisten Mitarbeitern genutzt wird) blockieren die nicht auf einer der neusten iOS Versionen ist – technisch geht das aber leider nicht.
Früher waren auch immer die PCs die Virenschleudern die sich geweigert haben (oder keine Lust hatten) Updates zu machen. Dasselbe gilt für Server die dauerhaft im Internet stehen.
In diesem Fall kann ich Apple gut verstehen (auch wenn ich Apple für viele anderen Dinge – zurecht – kritisiere). Die Updates müssen für die verschiedenen iPhone Modelle angepasst und getestet werden. Das sind unnötige Mehrkosten, nur weil sich eine kleine Zahl der Nutzer weigert auf das neuere OS zu updaten. Wenn dann die iPhones die iOS 26 unterstützen keine Updates mehr für iOS 18 bekommen ist das meiner Meinung nach ok. iOS 26 ist jetzt seit über 3 Monaten auf dem Markt.
Kleine Zahl von Nutzern; einfach mal die Statistiken zur Verbreitung des neuesten iOS anschauen. Gerade iOS 26 wird nur Verhalten angenommen und gerade produktiv arbeitende Menschen warten bewusst mit dem Update auf die neueste Version um eben nicht in einem instabilen System arbeiten zu müssen.
Wenn ein Fix doch vorhanden ist für iOS 18 dann doch bitte einfach anbieten!
Das was Apple da macht ist exakt wie ifun schreibt: Nutzung von Systemschwachstellen als Druckmittel!
Absolut inakzeptabel
Ich habe habe iOS 26, iPad OS & Tahoe (auf 2 unterschiedlichen MacBooks laufen). Abgesehen von der Optik die mir nicht gefällt laufen die Systeme extrem stabil. Die Instabilität von denen einige Berichten wird eher auf einzelne Apps zurückzuführen sein (hatte ich auch mal).
Und nochmal: Das Update das den „Fix“ enthält muss i.d.R. für die unterschiedlichen iPhone Modelle angepasst werden.
Der „Trick“ mit der Public Beta ist nicht mehr möglich!
Das neue Design von iOS 26 ist sowas von hässlich. Ich bleibe erstmal auf iOS 18. hoffentlich wird der Druck stark genug und Apple gibt das iOS 18.7.3 Update endlich für alle frei.
Design ist nun mal Geschmacksache. Ich finde es um Klassen besser und moderner.
Stimme ich dir zu. Auf dem Mac ist es ok, auf dem iPad ist es manchmal schon eine Zumutung, wenn einiges miteinander verschmilzt. Ich finde einiges auch viel zu groß – geht das nur mit so? Habe es auf dem iPhone gesehen und da bisher kein Update gemacht.
Man gewöhnt sich zum Glück daran, nur an die hässlichen Buttons werde ich mich nie gewöhnen. Gibt ja einige funktionale Vorteile.
Stimmt, die Buttons sind sowas von übel.
Wo ist das Problem?
Frage ich mich auch gerade. Vor allen Dingen sind sicherheitsrelevante Updates ja auch nur von Vorteil. Also von daher verstehe ich die ganze Diskussion nicht. Die ewig Gestrigen…
Exakt so ist es. Apple Support steht ja ggf. immer bereit.
Das Du den Artikel nicht gelesen hast, scheint das Problem zu sein.
Sehe ich ganz genauso – totaler Alarmismus angefeuert dich einen inhaltsleeren Artikel
Wie läuft iOS 26 auf dem iPhone 11? Ich traue mich nicht zu Updates, weil ich Angst vor Performance Verlusten und/oder Akkunachteilen habe…
Auf dem Pro zumindest sehr gut
Kann es nur für das 12 mini beurteilen: Da läuft es völlig problemlos. Hat natürlich dort auch keinerlei KI-Ballast.
Bei meinem 12mini ruckelt 26 deutlich mehr als 18. 18 lief viel
flüssiger. Manchmal sind auch alle App-Icons weg, bevor sie in meinen Ordnern wieder voll angezeigt werden … Habe von Kollegen beim 13er Ähnliches gehört.
Das Ruckeln und langsame Aufbauen der Icons nach einem Neustart hatte ich auf einem 13 Pro auch bei IOS26 beobachtet, aber seit dem Update auf 26.2 läuft alles wieder flüssig und flott.
Danke für den Hinweis – dann warte ich noch ein bisschen und hoffe dann auf ein flüssiges 26.2.
Aber Pro ist vermutlich auch nochmal was anderes als mini …
@spicer: Das mit den fehlenden Icons in den Ordner und dann dem langsamen Neuaufbau hatte ich auf dem 12 mini nur einmal direkt nach dem ersten Update von 18 auf 26. Seitdem nicht mehr aufgetreten. Ich dachte, das ist halt die Ersteinrichtung.
Ich finde, dass IOS 26 die unendlich viele Bugs hat! Am meisten nerven mich die Falscheingaben bei Buchstaben!
Wir bleiben mit unseren beiden 12 pro max bei Version 18.7.2!
Sicher ist sicher, die Meinungen zu 26.2 auf älteren Geräten sind uns zu widersprüchlich.
Jaja sie „Meinungen“ die man auch nur im Internet liest.
@heinz: Reicht doch. Oder muss ich deine Oma persönlich nach ihrer Meinung fragen?
Es läuft okay. Allerdings benötigt es spürbar mehr Resourcen, was zu einer höheren Auslastung und damit auch zu einer kürzeren Akkulaufzeit führt.
Beta Programm aktiviert, aber 18.7.3 wird dennoch nicht angezeigt…
PS: ios26 ist mir noch immer zu buggy
iOS 26.2 ist nicht mehr buggy, als es 18.7 ist.
Das ist – leider – falsch.
Auf meinem iPad konnte ich auf 18.7.3 aktualisieren. Es würde auch die Aktualisierung auf 26.2 gehen aber davon lasse ich die Finger. Auf meinem iPhone 14 Pro geht es nicht.
Exakt so bei mir. 18.7.3 ohne Probleme, ohne Beta und ohne irgendwelche Tricks.
Dito auf dem iPad (pro, M1-Chip). iPadOS 26.2 wird zwar angeboten, Update auf iPadOS 18.7.3 ist aber problemlos möglich.
Die Entwicklung konnte man sich so für ein paar Geräte sparen. Das dürfte doch auch der Grund sein.
Eher nicht. Das macht für Apple doch überhaupt keinen unterschied ob sie 18.7.3 ff. für drei oder fünf oder zehn alte iPads und iPhones rausbringen.
@tribal-sunrise: Auch aus der Software-Entwicklung kommend: Doch, macht es. Selbst wenn die Entwicklung keine Anpassung an die Hardware erfordern sollten, liegt der Aufwandsunterschied im Testing. Jedes Update muss (sowohl vom Update-Prozess als auch nach dem Update von den Auswirkungen der Änderungen und potenzielle Nebenwirkungen) auf jeder Hardware getestet werden (unterschiedliche Treiber im Unterbau können den Updateprozess unterschiedliche beeinflussen, verschiedene Bildschirmauflösungen zum Beispiel das Verhalten von Safari, in dessen Webkit die Bugs gefixt wurden usw.).
Heißt: Je mehr Geräte ich unterstütze, desto größer der Testaufwand.
Nicht falsch verstehen, keine Meinung zur Sache (Bugfixes auch für ältere Geräte), aber: mAx hat schon recht, dass das die Begründung sein kann für eine Nicht-Unterstützung von Geräten, die eben auch mit iOS 26 betrieben werden können.
Ich würde auf 26 updaten, wenn da nicht die Probleme mit CarPlay wären.
Ohne ein stabiles CarPlay bleibe bei 18.
Oder sind die Probleme mittlerweile weg??
Ja deine Probleme mit Carplay sind mittlerweile weg. Woher sollen wir das wissen?
War seit der ersten Beta dabei und hatte in meinem Golf 8 nie irgendwelche Carplay Probleme. Meist sind da die (selbsternannten) Premiummarken vorne dabei, wenn es Probleme gibt, also Mercedes, Audi, BMW.
@Krümel: Mazda
Die waren angeblich auch ständig unter iOS 18. Also angeblich. Wie immer halt.
Und unter iOS 17 und 16. Und unter iOS 15 erst.
Bei meinem iPhone SE3, habe ich keine Probleme mit CarPlay, es läuft stabil.
Seit iOS 26 stürzt mein Pro16 jeden morgen nach dem Einschalten regelmässig ab. Ziemlich nervig, mit dem alten iOS hatte ich keinerlei solche Probleme.
Wer schaltet sein Gerät nachts ab?
Er.
Wir – generell nachts alle Mobilgeräte aus!
Ich persönlich würde das Uodate auf
26.2 lieber nicht empfehlen.
Habe mit meinem Iphone 16 pro seit dem viele Probleme läuft einfach sehr schlecht viele abbrüche ,sehr hoher Stromverbrauch ,Erinnerung mit Wecker geht auch nicht , ewiges flackern beim sürfen mit Safari und und und .
Hab früher auch nie verstanden was die Leute immer mit dem Update hatten ging immer gut aber dieses mal ärgere ich mich auch das ich nicht noch gewartet habe , wollte aber unbedingt das Übersetzen mit den AurPods haben
Tja hab ich doch auch mal Pech gehabt und hohhe nun aud nächste Update.
Bei mir genau das Gegenteil. Mit 26.2 läuft mein 16 PM endlich wieder rund. Der Akku ist das einzige was noch nicht ganz auf iOS 18 Niveau ist. Aber 26.3 in der Beta gibt etwas Hoffnung, dass das auch noch was wird.
Würde mal mit Apple in Kontakt treten. Das ist nicht normal und irgendetwas ist da nicht in Ordnung. Ich meine nicht das Update. Klingt nach Hardware.
Finde iOS 26 vom Design her zugegebenermaßen auch noch nicht ausgereift, aber auf meinem 16 Pro Max läuft es flüssig und ist performant. Einzig der Icon-Aufbau erscheint in einigen seltenen Situationen etwas träge.
Geht mir genauso! Noch nie so ein instabiles System gehabt.
Mein iPhone 12 funktioniert hervorragend mit OS 26. Keine Ruckler, kein Nix.
Das Flackern kommt von den weihnachtlichen Kerzen
und die Fehler im letzten Satz hab ich auch nicht gemacht hab mich gerade wieder selbst geärgert hier spinnt so einiges neuerdings.
Hinzu kommen noch die defekten Tasten für die Satzzeichen. :)))
Damit dann alle Geräte Schrott werden? :D
Sollen ihren S…26 behalten. So ein Müll 26
Mein Iphone 13 bleibt auf Ios 187.1, da es ohne probleme funktioniert.
Ein gravierender Fehler seit 26.1 wurde hier noch nie genannt: auf Geräte, die mit Websocket arbeiten (neuere Shelly-Schaltsteckdosen, OpenDTU etc) kann via IP-Adresse mittels Safari nicht zugegriffen werden. Mit anderen Browsern wie Brave oder Chrome klappt es aber.
Mein iPad Pro M1 hat das Update 18.7.3 bekommen. Mein iPhone 16 Pro nicht. Beide sind iOS26 kompatibel. Auf dem iPhone werde ich seit zwei Wochen gedrängt dass Update zu installieren.
Mit 16.2 gibt es auch wieder Probleme mit der Bildschirmzeit.
Dann wechsel auf 26.2.
Ich bleibe weiter bei iOS 18.
Bis auf weiteres lasse ich mich von Apple nicht zwingen auf das komische Design bei meinem iPhone 15 umzustellen. Ich finde die Masche mies, wo es doch 18.7.3 gibt und ich am iPad zwischen 18.7.3 und 26.2 wählen konnte.
Deshalb habe ich jetzt AirPods Pro 2 und nicht nicht die 3er gekauft und damit zusätzlich viel Geld gespart.
Seit iOS 26.2 habe ich Probleme mit AirPlay in Apple Music. Über die Boxen wird nur jedes zweite Lied abgespielt.
Bei mir wurde jeden Tag auch der Hinweis mit dem Update zu iOS 26.2 eingeblendet, was ich sehr irritierend fand. Ich habe mich aber dann doch entschlossen den Weg in Richtung iOS 26 zu gehen und bin mehr als überrascht, wie problemlos die neue Software auf meinem alten Gerät funktioniert. Über das Erscheinungsbild vom 26er lässt sich genüsslich streiten, ich jedenfalls finde es ganz gut.
Ich bin auch auf ios26 gegangen, obwohl ich es eigentlich noch nicht wollte!
Wird Zeit, dass die EU da was macht- Apple übertreibt es mächtig!!
Einfach das tvOS Peofil installieren, schon wird das Update auf iOS 26 blockiert. Dann Zuhause noch in der Fritzbox einige Einstellungen vornehmen und Apple kann mich nicht mehr bevormunden. Ich persönlich muss auch kein Sicherheitsupdate installieren- so ungeschützt fühle ich mich mit meinem Gerät nicht (ohne Update).