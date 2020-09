Zulieferer: Neue Apple Watch kommt mit AirTags und iPhone 12 erst im Oktober

Wir dürfen gespannt auf die kommende Woche blicken. Dem gewöhnlich gut informierten Blogger Jon Prosser zufolge sollen wir ja da schon die Apple Watch Series 6 und neue iPads sehen. Die japanische Webseite MacOtakara will dagegen wissen, dass die neue Apple Watch erst spät im Oktober kommt. Dann zusammen mit den neuen iPhone-Modellen und Apples „Schlüsselfindern“ AirTags.

MacOtakara hebt in der Meldung auf die AirTags ab und beruft sich hinsichtlich des Termins auf Informationen von chinesischen Zulieferern. Dem zufolge sollen die AirTags gemeinsam mit dem iPhone 12 und der Apple Watch Series 6 auf einem Apple-Event erst in der zweiten Oktoberhälfte vorgestellt werden.

