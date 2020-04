Apple patzt: Video nennt AirTags beim Namen [Update]

Ein heute frisch veröffentlichtes Hilfe-Video, in dem Apple das sichere Löschen eines iPhones auf seinem offiziellen YouTube-Account erklärt, nennt die noch unveröffentlichten „AirTags“ beim Namen.

Bei Minute 1:44 zeigt der kurze Clip die Geräte-Einstellungen der „Find My iPhone“-Funktion und führt hier auch die Sachen-Finder an, deren Markteinführung seit mehreren Monaten erwartet wird.

So heißt es im dargestellten Bildschirm:

„Enable Offline Finding: Offline finding enables this device and AirTags to be found when not connected to Wi-Fi or cellular.“