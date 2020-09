Entwickler von Guardian-VPN erwirkt Anpassung der App-Store-Regeln

Die Firewall-App Guardian bietet jetzt von Apple abgesegnet auch Tages-Abos an. Ein bemerkenswerter Vorgang, denn hierbei handelt es sich vermutlich um das erste Mal, dass die von Apple angekündigten App-Store-Lockerungen tatsächlich auch praktische Anwendung finden.

Der Entwickler der Guardian-App Will Strafach teilt mit, dass er die Regeln des App Store erfolgreich hinterfragt und damit verbunden eine Regeländerung bewirkt habe. In der Folge könne er den „Guardian Day Pass“ auch in der noch ausstehenden Version 2 der App weiter anbieten.

guideline challenge successful! ✅

to @guardianiosapp users: Day Pass capabilities will indeed live on in our upcoming v2 update.

I am unsure when the text of the App Store Guidelines will be publicly updated on this matter, but keep an eye out.

— Will Strafach (@chronic) August 29, 2020