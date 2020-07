Apple bestätigt: iPhone 12 kommt verspätet

Apple hat nun offiziell bestätigt, dass die iPhone-12-Modelle in diesem Jahr verspätet auf den Markt kommen. Die Liefersituation erfordere eine Verschiebung des Verkaufsstarts.

Der Hinweis kam von Apples Finanzchef Luca Maestri im Rahmen der Bekanntgabe der Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2020. In der anschließenden Telefonkonferenz äußerte sich Maestri im Rahmen seines Ausblicks auf die kommenden Monate mit den Worten, man rechne damit, dass die Geräte in diesem Jahr ein paar Wochen später als sonst üblich verfügbar sind. Normalerweise startet Apple mit dem Verkauf neuer iPhones jeweils in der ersten September-Hälfte.

Erste Hinweise auf iPhone-Verspätung bereits im Mai

In der Vergangenheit gab es bereits mehrfach Hinweise darauf, dass das iPhone 12 in diesem Jahr erst im Oktober in den Handel kommt. Bereits im Mai hatte der Blogger Jon Prosser einen entsprechenden Hinweis parat. Vergangene Woche erst haben wir gleich lautende Gerüchte aus Kreisen von Apples Zulieferern vernommen.

Es wird erwartet, dass Apple in diesem Jahr noch vier neue iPhone-Modelle auf den Markt bringt. Das iPhone 12 mit Bildschirmgrößen von 5,4 und 6,1 Zoll, das iPhone 12 Pro mit 6,1 Zoll und das iPhone Pro Max mit 6,7 Zoll Bildschirmgröße.