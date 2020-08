Apple-Termine: Apple Watch und iPad im September, iPhone 12 im Oktober?

Apple plant offenbar, bereits Anfang September die neue Apple Watch und ein neues iPad vorzustellen. Das iPhone 12 soll dann im Oktober folgen.

Der insbesondere durch seine treffsicheren Vorhersagen zu den Terminen von Apples Produkteinführungen bekannte Blogger Jon Prosser präsentiert detaillierte Infos zu Apples Planungen bezüglich der kommenden Produktvorstellungen. Die Daten sind Prosser zufolge derzeit so in internen Apple-Systemen hinterlegt.

New, adjusted Apple dates! Apple Watch & iPad

– Via press release

– Week 37 w/c Sep 7 iPhone 12 event

– Week 42 w/c Oct 12 iPhone 12 devices

– Preorders week 42 w/c Oct 12

– Shipping week 43 w/c Oct 19 iPhone 12 Pro devices

– Preorder and shipping in Nov (no exact date yet) — Jon Prosser (@jon_prosser) August 12, 2020

Apple Watch Series 6 und neues iPad Anfang September

Den Angaben zufolge stellt Apple bereits in der am 7. September beginnenden Kalenderwoche 37 die neue Apple Watch 2020 und ein neues iPad vor. Die Produkteinführung soll schlicht per Pressemitteilung bekannt gemacht werden. Wenn dem so ist, werden sich die Neuerungen der Apple Watch Series 6 wohl in erster Linie auf das Innenleben der Uhr und den erweiterten Funktionsumfang in Verbindung mit watchOS 7 beschränken. Ein geänderter Formfaktor käme überraschend.

Es ist auch davon auszugehen, dass die neuen Geräte unmittelbar in den Verkauf starten. Dies wäre dann ein Hinweis darauf, dass Apple iOS 14, iPadOS 14 und watchOS 7 bereits Anfang September für alle Nutzer frei gibt. Es ist kaum denkbar, dass Apple eine neue Apple Watch verkauft, ohne dafür auch ein überarbeitetes Betriebssystem bereitzustellen. watchOS 7 setzt für die Verwendung dann auch iOS 14 zwingend voraus.

iPhone 12 Event erst im Oktober

Mit Blick auf das iPhone 12 bestätigt Prosser einmal mehr, dass wir hier mit einer verspäteten Markteinführung rechnen müssen. Aktuell sei ein Apple-Event in der 42. Kalenderwoche, also vom 12. Oktober an geplant, bei dem Apple die für dieses Jahr erwarteten vier neuen iPhone-Modelle vorstellt. Die Vorbestellung der neuen Geräte soll noch in der gleichen Woche möglich sein, die Auslieferung startet dann eine Woche später in der Woche vom 19. Oktober an für die beiden Varianten des iPhone 12 und später – hier sei noch kein konkreter Termin verfügbar – für die beiden Pro-Varianten des iPhone 12.