Zeichenkette bringt iPhone-Suche zum Absturz

Im Internet macht gerade die Meldung die Runde, dass die Eingabe einer bestimmten Zeichenfolge die Spotlight-Suche auf dem iPhone zum Absturz bringt. Die wichtigste Information in diesem Zusammenhang geben wir euch aber gleich zu Beginn mit: Es gibt bislang keine Hinweise darauf, dass damit verbunden irgendeine Gefahr für den Nutzer ausgeht. Es handelt sich um einen Programmierfehler von Apple, der ausschließlich vom Nutzer selbst aktiviert werden kann und keinerlei Folgen hat.

Somit unterscheidet sich dieser neu entdeckte Fehler deutlich von verschiedenen in der Vergangenheit mehrfach aufgetretenen Problemen, bei denen man durch das Versenden bestimmter Zeichenketten per iMessage die iOS-Geräte der Empfänger gezielt zu einem kompletten Absturz bewegen konnte.

Das derzeit vorhandene und wohl auch alle aktuellen iOS-Versionen inklusive der neusten Betas betreffende Problem wurde von einem unter dem Namen Konstantin agierenden Sicherheitsforscher veröffentlicht. Gibt man die Zeichenkette "": gefolgt von einem beliebigen weiteren Buchstaben oder Satzzeichen in die Suchfunktion der iOS-Einstellungen oder in die Suche der App-Mediathek ein, so wird die aktive Anwendung direkt beendet und man findet sich auf dem Home-Bildschirm des Geräts wieder. Abhängig vom Gerät oder der genutzten iOS-Version kann der damit verbundene Neustart des Home-Bildschirms auch mal einen Moment länger dauern und mit einem Flackern verbunden sein.

Einfach auf ein Update warten

Als Anwender könnt ihr den Fehler getrost ignorieren. Es gibt wie gesagt bislang keinerlei Anzeichen dafür, das damit eine Gefährdung verbunden ist. Apple dürfte das Problem nach dessen Bekanntwerden nun rasch mit einem der nächsten Updates für seine Mobil-Betriebssysteme korrigieren. Der Mac ist hiervon nicht betroffen.

Vergleichbare iOS-Fehler, die sich zum Teil allerdings auch von extern her ausnutzen ließen, haben wir in der Vergangenheit immer wieder mal gesehen.