Textnachricht kann iPhone zum Absturz bringen

Apple hat sich mal wieder einen iOS-Fehler eingefangen, bei dem die Darstellung einer besonderen Zeichenkombination iPhones und iPads zum Absturz bringen kann. Wer die spezielle Zeichenfolge beispielsweise als iMessage, WhatsApp-Nachricht oder auch über Twitter erhält, sieht sich mit einem nicht mehr reagierenden iOS-Gerät konfrontiert.

The craziest iOS crash text bug 💀 pic.twitter.com/29LJPb67WP — EverythingApplePro (@EveryApplePro) April 23, 2020

Ausschlaggebend sind verschiedene Kombinationen der in Pakistan verwendeten Sindhi-Schriftzeichen. Sobald eine entsprechend manipulierte Nachricht eintrifft, friert das iOS-Gerät ein oder stürzt komplett ab. In der Regel hilft es dann, ein oder zwei Minuten zu warten – führt die nicht zu Erfolg, so ist ein erzwungener Neustart angesagt. In Ausnahmefällen soll eine Wiederherstellung des Geräts erforderlich sein, dies können wir bislang aber nicht bestätigen.

In iOS 13.4.5 bereits behoben

In der aktuellen Beta-Version von iOS 13.4.5 hat Apple hat den Fehler offenbar bereits behoben. Somit sollte es nicht mehr allzu lange dauern, bis Abhilfe erscheint. Bis dahin bleibt zu hoffen, dass sich nicht allzu viel Scherzkekse einen Sport daraus machen, die Zeichenkette durch die Welt zu schicken.

Vergleichbare Fehler treten immer wieder auf, so erinnern wir uns an indische Schriftzeichen, schwarze Punkte, modifizierte Webseiten und Videos, die allesamt ähnliche Folgen hatten.