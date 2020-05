Wettbewerbsmissbrauch durch Apple: Tile hofft auf EU-Kommission

Tile, Anbieter von drahtlosen Schlüsselfindern, die auf eine iPhone-App setzen, um ihren jeweils letzten Standort zu sichern, wirft Apple schon länger ein wettbewerbswidriges Verhalten vor.

Massiv zugenommen soll dieses jedoch vor rund einem Jahr haben – etwa zu der Zeit, als erste Gerüchte die Runde machten, Apple wurde an seinen AirTags und damit an einem vergleichbaren Produkt arbeiten – Gerüchte die Apple Anfang April zumindest Teilweise bestätigt hat.

Wie schlecht sich die lange Jahre partnerschaftlich gepflegten Beziehungen zwischen Apple und Tile entwickelt haben, zeigten erst kürzlich neue Video-Veröffentlichungen des House Judiciary Committee.

Der ständige Ausschuss des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten beschäftigt sich seit einiger Zeit mit der Marktmacht der großen Tech-Unternehmen und hat sich diesbezüglich auch mit Tiles Anwältin Kirsten Daru unterhalten.

Tile-Anwältin Daru vor dem US-Repräsentantenhaus

Darus Aussagen wurden damals veröffentlicht (PDF) und förderten mehrere konkrete Vorwürfe gegen Apple zutage. Angefangen damit, dass Apple den Verkauf der Tile-Tracker in den eigenen Filialen stoppte, bis hin zu Änderungen im iOS-Betriebssystem, mit denen Tile zu kämpfen hat.

EU wird Vorwürfe untersuchen

Nach der US-Auseinandersetzung sucht Tile nun auch Beistand bei Europäischen Regulierern.

Wie die Financial Times aktuell berichtet, hat sich Tile nun mit einem Brief an die europäische Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager gewandt und wirft Apple in diesem Wettbewerbsmissbrauch vor.

Auch gegenüber der Europäischen Kommission wirft Tile Apple vor, es den Nutzern vergleichsweise schwer zu machen die Tile-App einzsuetzenm während die Apple-Anwendung „Wo ist?“ gleichzeitig bevorzugt behandelt wird.

Die Europäische Kommission hat ihrerseits den Erhalt des Schreibens bestätigt und zugesagt, auf die Beschwerde Tiles zu „gegebener Zeit“ zu antworten: