Werbung im App Store: Ab Juli „komplett sichtbar“

Im kommenden Monat wird Apple eine kleine Änderung im App Store vornehmen. Wer jetzt auf Filter zum Aussortieren von Abonnements, In-App-Käufen oder Anwendungen ohne iPad-Unterstützung, einen gesonderten Bereich nur für Apple-Watch-Apps oder eine chronologisch sortierte Übersicht aller Neuveröffentlichungen gehofft hat, den müssen wir leider enttäuschen. Statt das Software-Kaufhaus wieder etwas attraktiver zu gestalten hat sich Apple auf die optimierte Darstellung von Werbeanzeigen konzentriert.

„Heute“-Ansicht: Bislang wird die erste Anzeige abgeschnitten

Ab Juli „komplett sichtbar“

Wie das Unternehmen aktuell mitteilt, wird das Werbebanner in der „Heute“-Ansicht des App Stores neu formatiert und fällt zukünftig etwas kompakter aus. Der Hintergrund ist schnell erklärt: Gleich beim ersten Aufruf soll das Banner vollständig im Sichtfeld des App Store-Besuchers erscheinen und nicht wie bislang, mittig abgeschnitten werden.

Läuft Apple so doch Gefahr, dass App-Store-Besucher, die in der „Heute“-Ansicht grundsätzlich nicht scrollen, nicht die ganze Reklame zu Gesicht bekommen.

Das neue Format rechts: Ab Juli gleich im Sichtfeld

Das neue Banner wird Icon der beworbenen App, ihren Namen und den Untertitel anzeigen, den die verantwortlichen Entwickler im App Store hinterlegt haben. Angezeigt wird das neue Format ab Juli auf allen Geräten, auf denen iOS 16.4 oder neuer installiert ist.

Zeitgleich mit Einführung des neuen Werbeformates wird Apple auch die Werbevorgaben anpassen. Applikationen, die Waffen, Gewalt oder sexualisierte Inhalte in ihrem Icon darstellen, dürfen keine Werbebanner buchen. Zudem dürfen Entwickler ihre Untertitel nicht mit Zusätzen wie “Game of the Day” oder “App of the Day” versehen.

Suchergebnisse bleiben abgeschnitten

In Deutschland bietet Apple seit August 2018 Werbebanner im App Store an und blendet diese mittlerweile sowohl in der „Heute“-Ansicht und im „Empfohlen“-Bereich als auch in den Suchergebnissen ein.

Vor allem in der Suche ist die Banneranzeige umstritten. Nehmen die Werbe-Anzeigen hier doch stets den ersten Platz ein, was dazu führt, dass der erste richtige Suchtreffer in der Hälfte abgeschnitten wird und erst nach leichtem Scrollen, vollständig ins Sichtfeld rückt.

Abgeschnittene Suchergebnisse: Das Banner dafür auf Platz 1

Ein Problem, das auch nach Apples Einführung des neuen Werbeformates weiter bestehen wird. Soll dieses doch nur in der „Heute“-Ansicht und nicht über den Suchergebnissen angezeigt werden.