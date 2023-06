Neue HomeKit-Steckdosen mit Verbrauchsmessung verfügbar

Als Teil des Funktionsumfangs integrieren die HomeKit-Steckdosen eine Stromverbrauchsmessung, die sich die Aktivität der Verbraucher notiert, um durchschnittlich, maximalen und vollständigen Stromverbrauch anzuzeigen. Werte, die sich in der Meross-Applikation in einer Wochen-, Monats- oder Jahresübersicht darstellen lassen.

Die Steckdosen lassen sich direkt am Gerät, über die offizielle Meross-Applikation und nach Einbindung in das eigene HomeKit-Setup auch über Apples Home-Anwendung steuern. Zudem sind Schaltzeiten und Automationen konfigurierbar. Eine Integration in Alexa, Google Home und Samsungs SmartThings ist möglich.

Insert

You are going to send email to