FamilyManager: Neue App will den Familienalltag organisieren

Mit FamilyManager hat der deutsche Entwickler Ben Kohler eine iOS-App in Arbeit, die das Chaos im Familienalltag reduzieren soll. Besondere Berücksichtigung finden hierbei Patchwork-Familien, in denen Kinder zwischen mehreren Haushalten wechseln. FamilyManager wird für iPhone und iPad entwickelt und befindet sich aktuell noch im Beta-Stadium. Der Entwickler freut sich über Nutzer, die sein Angebot über TestFlight ausprobieren und ihm Feedback geben.

Die finale Version soll Anfang April erscheinen. Bis dahin lässt sich das Angebot in vollem Umfang kostenlos testen. Später soll die App auf ein Freemium-Modell setzen: Verschiedene Grundfunktionen sollen dauerhaft kostenlos bleiben, darunter die Aufgabenverwaltung, Kalender, Chat und Einkaufslisten. Zusätzliche Bereiche werden dann über ein Abonnement oder per Einmalkauf freigeschaltet.

Funktionen für Organisation und Kommunikation

FamilyManager stellt verschiedene Werkzeuge für den Alltag bereit. Eine gemeinsame Einkaufsliste lässt sich von allen Haushaltsmitgliedern bearbeiten und aktualisiert sich in Echtzeit auf allen Geräten. Ein ebenfalls integrierter Kalender zeigt Termine in einer Monatsansicht an und unterstützt regelmäßig wiederkehrende Ereignisse.

Zur Kommunikation innerhalb der Familie gibt es zudem einen Chat. Dort können Nachrichten, Bilder und GIFs verschickt werden. Antworten lassen sich in Threads organisieren, wodurch auch größere Familien oder Patchwork-Haushalte den Überblick behalten sollen.

Push-Benachrichtigungen informieren über neue Aufgaben, Chatnachrichten oder anstehende Termine. Für diese Hinweise lassen sich individuelle Ruhezeiten festlegen.

Belohnungssystem und Funktionen für Familien mit zwei Haushalten

Ein integriertes Belohnungssystem soll Kinder motivieren, verschiedene Aufgaben zu erledigen und dafür Punkte zu sammeln. Diese lassen sich gegen vereinbarte Belohnungen eintauschen, etwa zusätzliche Bildschirmzeit. Damit erledigte Aufgaben nachvollziehbar bleiben, können Kinder ihre Ergebnisse mit Fotos dokumentieren, die von den Eltern geprüft und bestätigt werden.

FamilyManager richtet sich insbesondere auch an Familien, in denen Kinder zwischen zwei Haushalten pendeln. Für solche Situationen bietet die App Funktionen zur Organisation gemeinsamer Sorgerechtsmodelle. Dazu gehören unter anderem ein Plan zur Aufteilung der Betreuungszeiten, eine Übersicht für Übergaben sowie Packlisten, damit wichtige Dinge beim Wechsel zwischen den Haushalten nicht vergessen werden.

Nach Angaben des Anbieters werden die gespeicherten Daten durch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit dem Verfahren AES-256-GCM geschützt und DSGVO-konform auf deutschen Servern gespeichert.