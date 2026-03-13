Suche entlang einer Route und Favoriten
Spritpreis-App „Einfach-Tanken“ erhält neue Funktionen
Die kostenlose iPhone-Applikation „Einfach-Tanken“, die wir vor einigen Jahren auf ifun.de vorgestellt haben, ist in der neuen Version 3.0 verfügbar. Die Anwendung konzentriert sich weiterhin auf eine möglichst einfache Darstellung aktueller Kraftstoffpreise, wurde inzwischen jedoch um mehrere Funktionen erweitert.
Schon bei ihrem ersten Auftritt setzte die Applikation auf eine reduzierte Oberfläche und beschränkte sich auf die Anzeige von Tankstellen in der Umgebung. Grundlage der Daten ist die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe beim Bundeskartellamt. Tankstellenbetreiber sind verpflichtet, Preisänderungen dort zu melden. Die Behörde stellt diese Daten anschließend in maschinenlesbarer Form für Verbraucher-Informationsdienste bereit. Zahlreiche Applikationen greifen darauf zurück.
Mit der aktuellen Version kann „Einfach-Tanken“ Tankstellen nicht nur in der direkten Umgebung anzeigen, sondern auch für beliebige Orte suchen. Zusätzlich lassen sich einzelne Tankstellen als Favoriten speichern. Dadurch können häufig genutzte Stationen schneller aufgerufen werden.
Eine weitere Funktion ist die Suche entlang einer Route. Nutzer können damit prüfen, welche Tankstellen sich auf dem Weg zu einem bestimmten Ziel befinden und welche Preise dort aktuell aufgerufen werden. Der Entwickler nennt etwa den täglichen Arbeitsweg als Beispiel. Die Erweiterungen wurden nach eigenen Angaben auf Grundlage von Nutzerfeedback umgesetzt.
Die Grunddaten sowie die aktuellen Kraftstoffpreise für Super E5, Super E10 und Diesel werden weiterhin in Echtzeit vom Bundeskartellamt übernommen. Die Applikation ist nativ für iOS entwickelt und kann in Apples App Store geladen werden.
Kraftstoffpreise weiterhin politisches Thema
Die Entwicklung der Kraftstoffpreise bleibt auch politisch ein Thema. Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes, unterstützt Überlegungen der Bundesregierung, die Zahl der täglichen Preisänderungen an Tankstellen zu begrenzen. Nach Angaben der Behörde wurden an einzelnen Tagen bis zu 50 Anpassungen registriert. Ein Preisvergleich werde dadurch deutlich erschwert.
Gleichzeitig verweist das Bundeskartellamt auf eine weiterhin volatile Entwicklung der Rohölpreise, die stark auf geopolitische Ereignisse reagieren. Auch Unterschiede zwischen Diesel- und Benzinpreisen stehen dabei im Fokus der Behörden.
Neben „Einfach-Tanken“ empfehlen wir in diesem Bereich das etablierte ADAC-Angebot (Login vorausgesetzt) oder die gänzlich kostenfreie HEM-App mit Verlaufsübersicht für einzelne Tankstellen-Preise.
App Einfach Tanken geladen – nach 3 Sekunden die erste Vollbildvideo Werbung :(
Nein Danke
Also ich verwende seit Jahren 1-2-3 Tanken und bin sehr zufrieden.
+1
Hab die gelöscht als der Tankpreisverlauf nicht mehr angezeigt wurde.
Das funktioniert aber doch noch
+1 das Sperrbildschirm-Widget ist der Gamechanger
+ 1
HEM ist aktuell mein absoluter Favorit, Bestpreis, Preishistorie, Darstellung und Bezahlfunktion!
Danke für den Tipp – macht tatsächlich einen guten Eindruck.
Zwei Sachen die mich da spontan noch stören:
1.) Wenn man im Umkreis Autobahntankstellen hat dann kann man die bzgl. der Bewertung nicht ausschließen
2.) Diese Tiefpreisgarantie ist nicht gut beschrieben. Wie (lange) und wo genau gilt die?
Nur bei HEM Tankstellen und für 30 min. reserviert
Den Preis reservieren zu können macht für mich den Unterschied. Was bringt es mir, wenn ich los fahre und der Preis sich in der Zwischenzeit ändert?
Gibt es Alternativen, die das auch bieten?
Finde PACE auch ganz gut.
Danke für den Tip, gefällt mir bisher tatsächlich am besten.
Nutze ich auch und finde ich auch am besten von allen.
ich finde es sehr schade das man nicht über die Grenze schaut, wie soll ich günstig Tanken können wenn ich auf Reisen in Deutschland bin?
Innerhalb Deutschlands gibt es schon etwas länger keine Grenzen mehr.
Ich bin mit „clever tanken“ zufrieden.
Ganz kostenlos ist die App nicht, man wird mit Werbung belästigt, die man sich per Abo freikaufen kann.
nutze seit etlichen Jahren „mehr-tanken“ (noch mit altem Einmalkauf) – finde die Darstellung bisher am Besten (aber Geschmacksache).
Habe gerade „einfach tanken“ getestet. Zum Spass auf eine Tankstelle in der Liste geklickt. Da geht sofort ein Fenster auf und es läuft ein Werbevideo für irgendwas, das man nicht wegklicken kann, sondern aushalten muss.
App wurde sofort wieder vom iPhone gelöscht!
Ich bleibe lieber bei anderen Apps wie clever tanken, da ist die Werbung sehr viel dezenter und nervt nicht so krass.
Ohne es selbst geprüft zu haben: Wie sieht es mit der Car Play Integration aus? Ich nutze Clever Tanken, weil das vor drei Jahren neben der ADAC App die einzige mit Car Play war. Können das die anderen beiden auch? Denn meistens sitze ich im Auto und fahre, wenn ich auf der Suche nach der günstigsten Tankstelle bin. Freue mich auf euer Feedback.
mehr-tanken ist auch inzwischen in CarPlay
„Mehr-Tanken“ hat CarPlay und auch ausländische Tankstellen.
Gibt es noch Tank-Apps wo man die Werbung per Einmalzahlung abschalten kann?
Kein Bock auf ein Abo (da bezahle ich den gesparten Tankpreis an die App) und bei Tank Apps nervt die Vollbildwerbung extrem, weil die immer kommt, wenn man gerade beim Autofahren schnell mal drin rum fummelt um eine Tankstelle in der Nähe zu finden.
Auch die ADAC App unterstützt die „Suche entlang der Route“…
E-Preise sollten mal öffentlich werden, damit man die zentral in dieser App oder in der ADAC App einsehen könnte. Jeden Spritpreis kann man stundenaktuell online einsehen, aber den Preis pro kWh bekommt man erst an der Zapfsäule. Das ist so ätzend…
Ja, das wär mal was. Ist in anderen Ländern kein Problem…
Google Maps zeigt übrigens auch Tankpreise an seit neuestem.
Wo? Wie aktiviere ich das ?
So langsam würde eine Ratenzahlungsoption beim Tanken Sinn machen…
Hahaha. Noch besser auf Rechnung.
Bring die nicht auf dumme Ideen, sonst landet ihr in einer noch mafiöseren Welt wie ZB an den Ladesäulen, mit x Preisen für ein und das selbe Produkt
Mein Tipp: „tankste!“. Auch auf dem iPad topp.
Ach so. Ich dachte sie hätten eine Taschentuchfunktion integriert
Die HEM-App gefällt mir tatsächlich am besten. Leider fehlt hier die Möglichkeit, mit der DKV-Flottenkarte zu bezahlen.
Falsche App Beschreibung
Einfach nur Werbung statt Tannen!!!
Unglaublicher ….
Ich nutze schon länger die App „Tankste“
Tankerkönig2 werfe ich auch noch in den Ring.. (auch ohne Werbung und gutes Design)
Werde die ADAC App bald löschen. Der immer mehr werdende von euch genannte Funktionsumfang nervt mich. Ich hab die App vor Jahren installiert,weil ich mit einem Klick einfach nur die Spritpreise sehen will. Also weg damit!
Werbung mit vollbild? Sofort gelöscht. Merkwürdiger Tipp
Die App hängt bei Preisaktualisierungen sehr stark hinterher. Gleich wieder gelöscht