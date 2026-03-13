iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 558 Artikel

Suche entlang einer Route und Favoriten

Spritpreis-App „Einfach-Tanken“ erhält neue Funktionen
Artikel auf Mastodon teilen.
40 Kommentare 40

Die kostenlose iPhone-Applikation „Einfach-Tanken“, die wir vor einigen Jahren auf ifun.de vorgestellt haben, ist in der neuen Version 3.0 verfügbar. Die Anwendung konzentriert sich weiterhin auf eine möglichst einfache Darstellung aktueller Kraftstoffpreise, wurde inzwischen jedoch um mehrere Funktionen erweitert.

Super Einfach Tanken

Schon bei ihrem ersten Auftritt setzte die Applikation auf eine reduzierte Oberfläche und beschränkte sich auf die Anzeige von Tankstellen in der Umgebung. Grundlage der Daten ist die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe beim Bundeskartellamt. Tankstellenbetreiber sind verpflichtet, Preisänderungen dort zu melden. Die Behörde stellt diese Daten anschließend in maschinenlesbarer Form für Verbraucher-Informationsdienste bereit. Zahlreiche Applikationen greifen darauf zurück.

Suche entlang einer Route und Favoriten

Mit der aktuellen Version kann „Einfach-Tanken“ Tankstellen nicht nur in der direkten Umgebung anzeigen, sondern auch für beliebige Orte suchen. Zusätzlich lassen sich einzelne Tankstellen als Favoriten speichern. Dadurch können häufig genutzte Stationen schneller aufgerufen werden.

Eine weitere Funktion ist die Suche entlang einer Route. Nutzer können damit prüfen, welche Tankstellen sich auf dem Weg zu einem bestimmten Ziel befinden und welche Preise dort aktuell aufgerufen werden. Der Entwickler nennt etwa den täglichen Arbeitsweg als Beispiel. Die Erweiterungen wurden nach eigenen Angaben auf Grundlage von Nutzerfeedback umgesetzt.

Hem App Tanken

Die Grunddaten sowie die aktuellen Kraftstoffpreise für Super E5, Super E10 und Diesel werden weiterhin in Echtzeit vom Bundeskartellamt übernommen. Die Applikation ist nativ für iOS entwickelt und kann in Apples App Store geladen werden.

Kraftstoffpreise weiterhin politisches Thema

Die Entwicklung der Kraftstoffpreise bleibt auch politisch ein Thema. Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes, unterstützt Überlegungen der Bundesregierung, die Zahl der täglichen Preisänderungen an Tankstellen zu begrenzen. Nach Angaben der Behörde wurden an einzelnen Tagen bis zu 50 Anpassungen registriert. Ein Preisvergleich werde dadurch deutlich erschwert.

Gleichzeitig verweist das Bundeskartellamt auf eine weiterhin volatile Entwicklung der Rohölpreise, die stark auf geopolitische Ereignisse reagieren. Auch Unterschiede zwischen Diesel- und Benzinpreisen stehen dabei im Fokus der Behörden.

Adac App Tanken

Neben „Einfach-Tanken“ empfehlen wir in diesem Bereich das etablierte ADAC-Angebot (Login vorausgesetzt) oder die gänzlich kostenfreie HEM-App mit Verlaufsübersicht für einzelne Tankstellen-Preise.

Laden im App Store
einfach-tanken spritpreis app
einfach-tanken spritpreis app
Entwickler: N. Bekaan
Preis: Kostenlos+
Laden

Laden im App Store
HEM - günstig tanken
HEM - günstig tanken
Entwickler: Deutsche Tamoil GmbH
Preis: Kostenlos
Laden

Laden im App Store
ADAC Drive: Tanken Laden Route
ADAC Drive: Tanken Laden Route
Entwickler: ADAC e.V.
Preis: Kostenlos
Laden

13. März 2026 um 07:57 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    40 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • App Einfach Tanken geladen – nach 3 Sekunden die erste Vollbildvideo Werbung :(
    Nein Danke

    Antworten Melden

  • Also ich verwende seit Jahren 1-2-3 Tanken und bin sehr zufrieden.

    Antworten Melden

  • HEM ist aktuell mein absoluter Favorit, Bestpreis, Preishistorie, Darstellung und Bezahlfunktion!

    Antworten Melden

    • Danke für den Tipp – macht tatsächlich einen guten Eindruck.

      Zwei Sachen die mich da spontan noch stören:
      1.) Wenn man im Umkreis Autobahntankstellen hat dann kann man die bzgl. der Bewertung nicht ausschließen
      2.) Diese Tiefpreisgarantie ist nicht gut beschrieben. Wie (lange) und wo genau gilt die?

      Antworten Melden

    • Den Preis reservieren zu können macht für mich den Unterschied. Was bringt es mir, wenn ich los fahre und der Preis sich in der Zwischenzeit ändert?
      Gibt es Alternativen, die das auch bieten?

      Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • ich finde es sehr schade das man nicht über die Grenze schaut, wie soll ich günstig Tanken können wenn ich auf Reisen in Deutschland bin?

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Ganz kostenlos ist die App nicht, man wird mit Werbung belästigt, die man sich per Abo freikaufen kann.
    nutze seit etlichen Jahren „mehr-tanken“ (noch mit altem Einmalkauf) – finde die Darstellung bisher am Besten (aber Geschmacksache).

    Antworten Melden

  • Habe gerade „einfach tanken“ getestet. Zum Spass auf eine Tankstelle in der Liste geklickt. Da geht sofort ein Fenster auf und es läuft ein Werbevideo für irgendwas, das man nicht wegklicken kann, sondern aushalten muss.

    App wurde sofort wieder vom iPhone gelöscht!

    Ich bleibe lieber bei anderen Apps wie clever tanken, da ist die Werbung sehr viel dezenter und nervt nicht so krass.

    Antworten Melden

  • Ohne es selbst geprüft zu haben: Wie sieht es mit der Car Play Integration aus? Ich nutze Clever Tanken, weil das vor drei Jahren neben der ADAC App die einzige mit Car Play war. Können das die anderen beiden auch? Denn meistens sitze ich im Auto und fahre, wenn ich auf der Suche nach der günstigsten Tankstelle bin. Freue mich auf euer Feedback.

    Antworten Melden

  • Gibt es noch Tank-Apps wo man die Werbung per Einmalzahlung abschalten kann?
    Kein Bock auf ein Abo (da bezahle ich den gesparten Tankpreis an die App) und bei Tank Apps nervt die Vollbildwerbung extrem, weil die immer kommt, wenn man gerade beim Autofahren schnell mal drin rum fummelt um eine Tankstelle in der Nähe zu finden.

    Antworten Melden

  • Auch die ADAC App unterstützt die „Suche entlang der Route“…

    Antworten Melden

  • E-Preise sollten mal öffentlich werden, damit man die zentral in dieser App oder in der ADAC App einsehen könnte. Jeden Spritpreis kann man stundenaktuell online einsehen, aber den Preis pro kWh bekommt man erst an der Zapfsäule. Das ist so ätzend…

    Antworten Melden

  • Google Maps zeigt übrigens auch Tankpreise an seit neuestem.

    Antworten Melden

  • So langsam würde eine Ratenzahlungsoption beim Tanken Sinn machen…

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Ach so. Ich dachte sie hätten eine Taschentuchfunktion integriert

    Antworten Melden

  • Die HEM-App gefällt mir tatsächlich am besten. Leider fehlt hier die Möglichkeit, mit der DKV-Flottenkarte zu bezahlen.

    Antworten Melden

  • Falsche App Beschreibung
    Einfach nur Werbung statt Tannen!!!
    Unglaublicher ….

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Tankerkönig2 werfe ich auch noch in den Ring.. (auch ohne Werbung und gutes Design)

    Antworten Melden

  • Werde die ADAC App bald löschen. Der immer mehr werdende von euch genannte Funktionsumfang nervt mich. Ich hab die App vor Jahren installiert,weil ich mit einem Klick einfach nur die Spritpreise sehen will. Also weg damit!

    Antworten Melden

  • Werbung mit vollbild? Sofort gelöscht. Merkwürdiger Tipp

    Antworten Melden

  • Die App hängt bei Preisaktualisierungen sehr stark hinterher. Gleich wieder gelöscht

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43558 Artikel in den vergangenen 6768 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven