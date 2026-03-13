Spritpreis-App „Einfach-Tanken“ erhält neue Funktionen

Die kostenlose iPhone-Applikation „Einfach-Tanken“, die wir vor einigen Jahren auf ifun.de vorgestellt haben, ist in der neuen Version 3.0 verfügbar. Die Anwendung konzentriert sich weiterhin auf eine möglichst einfache Darstellung aktueller Kraftstoffpreise, wurde inzwischen jedoch um mehrere Funktionen erweitert.

Schon bei ihrem ersten Auftritt setzte die Applikation auf eine reduzierte Oberfläche und beschränkte sich auf die Anzeige von Tankstellen in der Umgebung. Grundlage der Daten ist die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe beim Bundeskartellamt. Tankstellenbetreiber sind verpflichtet, Preisänderungen dort zu melden. Die Behörde stellt diese Daten anschließend in maschinenlesbarer Form für Verbraucher-Informationsdienste bereit. Zahlreiche Applikationen greifen darauf zurück.

Suche entlang einer Route und Favoriten

Mit der aktuellen Version kann „Einfach-Tanken“ Tankstellen nicht nur in der direkten Umgebung anzeigen, sondern auch für beliebige Orte suchen. Zusätzlich lassen sich einzelne Tankstellen als Favoriten speichern. Dadurch können häufig genutzte Stationen schneller aufgerufen werden.

Eine weitere Funktion ist die Suche entlang einer Route. Nutzer können damit prüfen, welche Tankstellen sich auf dem Weg zu einem bestimmten Ziel befinden und welche Preise dort aktuell aufgerufen werden. Der Entwickler nennt etwa den täglichen Arbeitsweg als Beispiel. Die Erweiterungen wurden nach eigenen Angaben auf Grundlage von Nutzerfeedback umgesetzt.

Die Grunddaten sowie die aktuellen Kraftstoffpreise für Super E5, Super E10 und Diesel werden weiterhin in Echtzeit vom Bundeskartellamt übernommen. Die Applikation ist nativ für iOS entwickelt und kann in Apples App Store geladen werden.

Kraftstoffpreise weiterhin politisches Thema

Die Entwicklung der Kraftstoffpreise bleibt auch politisch ein Thema. Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes, unterstützt Überlegungen der Bundesregierung, die Zahl der täglichen Preisänderungen an Tankstellen zu begrenzen. Nach Angaben der Behörde wurden an einzelnen Tagen bis zu 50 Anpassungen registriert. Ein Preisvergleich werde dadurch deutlich erschwert.

Gleichzeitig verweist das Bundeskartellamt auf eine weiterhin volatile Entwicklung der Rohölpreise, die stark auf geopolitische Ereignisse reagieren. Auch Unterschiede zwischen Diesel- und Benzinpreisen stehen dabei im Fokus der Behörden.

Neben „Einfach-Tanken“ empfehlen wir in diesem Bereich das etablierte ADAC-Angebot (Login vorausgesetzt) oder die gänzlich kostenfreie HEM-App mit Verlaufsübersicht für einzelne Tankstellen-Preise.