Warntag erst im Dezember: Warnungen per SMS erst ab Februar 2023

Am 8. Dezember wird es deshalb einen bundesweiten Warntag geben, bei dem auch erstmals eine Testwarnmeldung der höchsten Warnstufe bundesweit an Handys versandt wird. Das ist der erste Test für die Warnung per Cell Broadcast. Wir brauchen für eine effektive und verlässliche Warninfrastruktur verschiedene Warnsysteme. Dazu gehören auch Sirenen und unsere Warn-App NINA. Beim bundesweiten Warntag werden wir alle in Deutschland genutzten Warnmittel erproben.

Auch daraus wurde nichts. „DE-Alert“ Soll zum Warntag am 8. Dezember erstmals getestet werden und voraussichtlich erst Ende Februar 2023 in den sogenannten Wirktbetrieb überführt werden.

Neben dem Warntag soll sich auch die Einführung des neuen Warnkanals „Cell Broadcast“ verzögern. Vereinfacht häufig als „Warnung per SMS“ beschrieben , handelt es sich bei dem System um eine Möglichkeit Mobilfunk-Nutzer unabhängig von verfügbaren Daten-Verbindungen zu erreichen. Der Ruf „Cell Broadcast“ flächendeckend in Deutschland verfügbar zu machen, kam als Thema im Nachgang der Flutkatastrophe des vergangenen Sommers auf.

