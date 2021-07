Vodafone Curve: App-Funktionen für Hunde-Tracker

Die Curve-Produkte kommen mit integrierter SIM-Karte. Für die Onlinefunktionen ist ein passender Datentarif erforderlich. Vodafone bietet hier verschiedene Modelle an, bei 24 Monaten Laufzeit fallen beispielsweise 2 Euro im Monat an und wenn der Vertrag kurzfristig kündbar sein soll, entstehen Monatskosten von 3 Euro.

Nutzer des Vodafone Curve können fortan ihre Gassirunden sowie die Zeit, in der sie mit ihrem Hund unterwegs waren speichern und im Nachhinein einsehen. Damit verbunden bietet die App jetzt auch die Möglichkeit, ein Haustierprofil anzulegen, in dem Informationen wie Alter, Geschlecht, Größe, Rasse und Charaktereigenschaften des Tieres gespeichert werden.

Vodafone will seinen GPS-Tracker Curve für Hundebesitzer interessanter machen. Per Update wird die zugehörige App Vodafone Smart diesbezüglich mit neuen Funktionen ausgestattet.

