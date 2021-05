Hunde-Tracker: Telekom kooperiert bei GPS-Suche mit Tasso

Die Telekom bietet für ihren Hunde-Tracker Combi Protect jetzt die Möglichkeit zur Verknüpfung mit der Tipp-Tapp-App von Tasso. Die neue Kooperation soll dazu beitragen, entlaufene Hunde schneller zu finden.

Tipp-Tapp ist die offizielle App der Tierschutzorganisation Tasso. Eine integrierte Anzeige von Suchmeldungen soll Hundehalter dabei unterstützen, ihren entlaufenen Vierbeiner wiederzufinden. Seit geraumer Zeit besteht hier auch die Möglichkeit, im Zusammenhang mit einer Suchmeldung Live-Standortdaten entlaufener Tiere mit anderen Tasso-Nutzern zu teilen. Vorausgesetzt wird hierfür, dass der verwendete Tracker diese Funktion unterstützt.

Die Telekom gibt ihrerseits nun eine entsprechende Kooperation mit Tasso bekannt. Nutzer des Combi-Protect-Trackers können ein Profil ihres Hundes in der Tasso-App hinterlegen und für den Fall, dass das Tier vermisst wird die vom Telekom-Tracker übermittelte GPS-Position auch für andere Nutzer freigeben.

Wird ein Hund als vermisst gemeldet, erhalten die Suchhelfenden des Tasso.FinderNetwork die Meldungen samt Position direkt auf ihr Smartphone. Dabei bestimmen sie selbst, in welchem Radius sie sich an einer Suche beteiligen möchten. Eine Kartendarstellung hilft bei der Orientierung. So können sie aktiv nach dem vermissten Tier Ausschau halten. Haben sie das entlaufende Tier gefunden, melden sie es über die App.