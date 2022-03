Vodafone senkt Preise für seine Curve-GPS-Tracker

Das Konzept des Curve Bike Light ist auch von daher interessant, dass sich hier zwei integrierte Akkus finden. Der in die Halterung integrierte versorgt den GPS-Tracker und bleibt fest am Rad, während das Rücklicht einfach abgenommen und zuhause aufgeladen werden kann. Der Akku im Rücklicht kann den Tracker-Akku dann wieder mit aufladen, alternativ kann man den fest montierten Akku aber auch per Kabel befüllen.

Wir haben den Curve bei seiner Markteinführung ausprobiert und ausführlich vorgestellt. Vodafone bewirbt den kompakten GPS-Sender als Tracker für Autos, Taschen, Hunde, Schlüssel und Wertgegenstände. Der integrierte Akku hält je nach gewähltem Modus zwischen drei und sieben Tage lang. Die Bedienung und Ortung erfolgt über die zugehörige Smart-App von Vodafone. Hier könnt ihr auch zwischen den vier verschiedenen Benutzungsmodi des Curve wählen, von Energiesparmodus mit einer Standortaktualisierung nur alle zwei Stunden bis hin zum Echtzeitmodus, der dann automatisch nach 15 Minuten wieder in den sogenannten Leistungsmodus zurückgeschaltet wird, in dem sich der Curve-Standort alle fünf Minuten aktualisiert.

Insert

You are going to send email to