Synology Photos für iOS mit verbesserter Kartenansicht

Von Anwenderseite war hier zunächst allerdings wenig Begeisterung zu hören, sind mit der Umstellung doch auch populäre Funktionen wie etwa die Kartenansicht der in Synology Photos gespeicherten Bilder unter den Tisch gefallen. Doch zumindest zum Teil scheinen die Proteste jedoch bei den Entwicklern angekommen zu sein, so hat Synology zugesichert, einen Teil der zunächst gestrichenen Funktionen mit späteren Updates in überarbeiteter Form wieder zurückzubringen. Die Kartenansicht hat hier bereits Ende vergangenen Jahres den Anfang gemacht und sollte sich in der neu veröffentlichten Version 1.2.0 von Synology Photos für iOS nun nochmal eine Nummer zuverlässiger und stabiler zeigen.

