Nächstes OnePlus-Telefon ist in 5 Minuten zur Hälfte geladen

Mittels einer neuen Ladetechnologie will der chinesische Anbieter Oppo seine Smartphones künftig mit beeindruckender Geschwindigkeit laden. Die Technologie namens SuperVOOC soll ein Smartphone mit Akku in Standardgrößte mit 150 Watt Leistung innerhalb von nur fünf Minuten zur Hälfte laden, innerhalb von 15 Minuten sei der Akku auf Basis der neuen Technologie komplett gefüllt.

Oppo nennt noch keine Details zum Zeitpunkt der Einführung oder den Unterstützten Smartphone-Modellen äußern. Zum Start ist die Rede von einem neuen Smartphone von OnePlus, das noch vor dem Sommer mit der Schnellladetechnologie kompatibel sein wird. In der Folge soll der neue Standard dann in alle Oppo-Smartphones sowie in die Flaggschiff-Modellen von OnePlus integriert werden.

Im Rahmen der Ankündigung hat Oppo zudem drauf hingewiesen, dass die neue Technologie sich keinesfalls negativ auf die Lebensdauer der Akkus auswirke, sondern diese im Gegenteil nennenswert auf bis zur doppelten Anzahl von möglichen Ladezyklen verlängere.

Vollständige Ladung bald innerhalb von 9 Minuten

Oppo hat darüber hinaus schon die nächste Stufe von SuperVOOC mit 240 Watt Leistung in einer Demo gezeigt. Hier soll es dann möglich sein, einen Smartphone-Akku komplett innerhalb von nur neun Minuten zu laden.