Vodafone Mobile startet als neuer Tarif: GigaMobil wird eingestellt

Vodafone startet zum 16. Juli neue Mobilfunktarife für Privatkunden. Neben mehr Datenvolumen in mehreren Tarifstufen erweitert der Anbieter den Leistungsumfang um neue Reise- und Multi-SIM-Optionen. Die bislang als GigaMobil bekannten Angebote gehen dabei in den neuen Vodafone-Mobil-Tarifen auf.

Bereits im Herbst 2024 hatte Vodafone das Datenvolumen seiner Mobilfunktarife deutlich erhöht. Im Dezember folgten weitere Anpassungen bei einzelnen Tarifstufen. Mit der jetzt angekündigten Tarifgeneration setzt der Anbieter diesen Kurs fort und ergänzt das Angebot um weitere Leistungen.

Beim Datenvolumen profitieren vor allem die kleineren Tarifstufen. Vodafone Mobil XS enthält künftig 15 statt bisher 7 Gigabyte. Im Tarif S steigt das Inklusivvolumen auf 30 Gigabyte und im Tarif M auf 60 Gigabyte. Der Tarif L umfasst künftig 120 Gigabyte. Darüber bleibt Vodafone Mobil XL mit unbegrenztem Datenvolumen die größte Tarifoption.

GigaDepot entfällt, neue Extras kommen hinzu

Mit den neuen Tarifen entfällt das bisherige GigaDepot. Die Funktion ermöglichte es bislang, nicht verbrauchtes Datenvolumen automatisch in den nächsten Abrechnungsmonat zu übernehmen. Nach Angaben von Vodafone soll das größere Datenvolumen diesen Wegfall ausgleichen.

Neu sind dafür zusätzliche Optionen in den höheren Tarifstufen. Kunden mit Vodafone Mobil L oder XL können die World Travel Option ohne Aufpreis aktivieren. Diese stellt jeden Monat zwei Gigabyte Datenvolumen für Reisen in mehr als 100 Ländern bereit. Im Tarif XL ist außerdem OneNumber Flex ohne zusätzliche Kosten verfügbar. Dabei handelt es sich um eine weitere SIM-Karte, mit der dieselbe Rufnummer beispielsweise auf einem Tablet oder einer Smartwatch genutzt werden kann.

Unverändert bleiben die Flatrates für Telefonie und SMS, die Nutzung des 4G- und 5G-Netzes, WLAN-Calling sowie das EU-Roaming. Auch an den Tarifen für Kunden unter 28 Jahren nimmt Vodafone vorerst keine Änderungen vor.

Wer Mobilfunk und Festnetz bei Vodafone kombiniert, profitiert weiterhin von einem monatlichen Preisnachlass. Der bisherige GigaKombi-Vorteil wird künftig als Vodafone Kombi fortgeführt und reduziert den Preis um fünf Euro pro Monat. Ab dem Tarif Vodafone Mobil M erhalten Kunden zusätzlich eine unbegrenzte Datenflatrate. Smartphones lassen sich wie bisher in Raten zum Tarif hinzubuchen.

FamilyCards sowie das Fünf-Jahres-Versprechen mit verlängertem Geräteschutz ab der Tarifklasse Vodafone Mobil M bleiben ebenfalls Bestandteil des Angebots.