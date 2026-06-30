iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 44 227 Artikel

Mehr Daten und neue Zusatzoptionen ab Mitte Juli

Vodafone Mobile startet als neuer Tarif: GigaMobil wird eingestellt
Artikel auf Mastodon teilen.
6 Kommentare 6

Vodafone startet zum 16. Juli neue Mobilfunktarife für Privatkunden. Neben mehr Datenvolumen in mehreren Tarifstufen erweitert der Anbieter den Leistungsumfang um neue Reise- und Multi-SIM-Optionen. Die bislang als GigaMobil bekannten Angebote gehen dabei in den neuen Vodafone-Mobil-Tarifen auf.

Vodafone Caller Id

Bereits im Herbst 2024 hatte Vodafone das Datenvolumen seiner Mobilfunktarife deutlich erhöht. Im Dezember folgten weitere Anpassungen bei einzelnen Tarifstufen. Mit der jetzt angekündigten Tarifgeneration setzt der Anbieter diesen Kurs fort und ergänzt das Angebot um weitere Leistungen.

Beim Datenvolumen profitieren vor allem die kleineren Tarifstufen. Vodafone Mobil XS enthält künftig 15 statt bisher 7 Gigabyte. Im Tarif S steigt das Inklusivvolumen auf 30 Gigabyte und im Tarif M auf 60 Gigabyte. Der Tarif L umfasst künftig 120 Gigabyte. Darüber bleibt Vodafone Mobil XL mit unbegrenztem Datenvolumen die größte Tarifoption.

GigaDepot entfällt, neue Extras kommen hinzu

Mit den neuen Tarifen entfällt das bisherige GigaDepot. Die Funktion ermöglichte es bislang, nicht verbrauchtes Datenvolumen automatisch in den nächsten Abrechnungsmonat zu übernehmen. Nach Angaben von Vodafone soll das größere Datenvolumen diesen Wegfall ausgleichen.

Neu sind dafür zusätzliche Optionen in den höheren Tarifstufen. Kunden mit Vodafone Mobil L oder XL können die World Travel Option ohne Aufpreis aktivieren. Diese stellt jeden Monat zwei Gigabyte Datenvolumen für Reisen in mehr als 100 Ländern bereit. Im Tarif XL ist außerdem OneNumber Flex ohne zusätzliche Kosten verfügbar. Dabei handelt es sich um eine weitere SIM-Karte, mit der dieselbe Rufnummer beispielsweise auf einem Tablet oder einer Smartwatch genutzt werden kann.

Vodafone Mobil

Unverändert bleiben die Flatrates für Telefonie und SMS, die Nutzung des 4G- und 5G-Netzes, WLAN-Calling sowie das EU-Roaming. Auch an den Tarifen für Kunden unter 28 Jahren nimmt Vodafone vorerst keine Änderungen vor.

Wer Mobilfunk und Festnetz bei Vodafone kombiniert, profitiert weiterhin von einem monatlichen Preisnachlass. Der bisherige GigaKombi-Vorteil wird künftig als Vodafone Kombi fortgeführt und reduziert den Preis um fünf Euro pro Monat. Ab dem Tarif Vodafone Mobil M erhalten Kunden zusätzlich eine unbegrenzte Datenflatrate. Smartphones lassen sich wie bisher in Raten zum Tarif hinzubuchen.

FamilyCards sowie das Fünf-Jahres-Versprechen mit verlängertem Geräteschutz ab der Tarifklasse Vodafone Mobil M bleiben ebenfalls Bestandteil des Angebots.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
30. Juni 2026 um 19:55 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 44.227 weitere hätten wir noch.
    6 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • 15 GB für 30 Euro und dann das grottige Vodafone Netz, Hahahahaaaarrrr

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Sollten lieber mal dafür Sorgen, dass man rund um Berlin Empfang hat.

    Antworten Melden

  • Abgehoben. Ich habe 30 GB Daten über Roaming zum halben Preis von Vodafone España

    Antworten Melden

  • Mal ehrlich, 60 Euro für 120GB, Warum?
    Hol ich mir die CallYa Karte, Zahl ich 20 Euro und bekomme 100GB.
    Für jemand der diese Zusatzangebote nicht benötigt, ist das mehr als Abzocke.

    Antworten Melden

  • Die Mobilfunkpreise in Deutschland bei den etablierten großen Drei sind nach wie vor unverschämt.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 44227 Artikel in den vergangenen 6878 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven