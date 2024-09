Doppeltes Datenvolumen: Neue GigaMobil-Tarife von Vodafone starten

Bei Vodafone sind von heute an die neuen GigaMobil-Tarife erhältlich. In diversen Tarifstufen gibt es damit doppelt so viel Datenvolumen als bisher. Die Verbesserungen betreffen neben den Standardtarifen aus dem GigaMobil-Portfolio auch die Bereiche GigaMobil Young und GigaKombi.

Die neuen GigaMobil-Verträge kommen jetzt mit bis zu 280 GB monatlichem Datenvolumen in der größten Standard-Tarifstufe „GigaMobil L“. Wer dennoch mehr will, kann weiterhin auf die Flatrate „GigaMobil XL“ zum Preis von 79,99 Euro setzen. Die 280 GB mit dem L-Tarif gibt es bereits für 59,99 Euro im Monat.

Unten seht ihr die neuen GigaMobil-Tarife in der vollständigen Übersicht. Los geht es jetzt in der Stufe „GigaMobil XS“ mit 7 GB Datenvolumen zum Monatspreis von 29,99 Euro. Es folgen die Tarifvarianten „S“ mit 25 Gigabyte für 39,99 Euro, „M“ mit 50 Gigabyte für 49,99 Euro und die bereits erwähnten Tarife „GigaMobil L“ und „GigaMobil XL“.

Auch „Young“-Tarife mit mehr Daten

Auch Nutzer der „Young“-Tarife von Vodafone dürfen sich über zum Teil deutlich mehr Datenvolumen freuen. Hier beginnen die Preise bei 19,99 Euro im Monat für „GigaMobil Young XS“ mit 14 GB monatlichem Datenvolumen. „GigaMobil Young S“ kommt jetzt mit 50 Gigabyte für 29,99 Euro, „GigaMobil Young M“ beinhaltet 100 GB für 39,99 Euro und „GigaMobil Young L“ bietet satte 280 GB für 49,99 Euro im Monat. Zudem kann man in der Tarifstufe „GigaMobil Young XL“ unbegrenztes Datenvolumen zum Monatspreis von 69,99 Euro buchen.

„GigaKombi“ und „GigaDepot“ bleiben

Kunden, die bei Vodafone sowohl Mobilfunk- als auch Festnetzverträge buchen, erhalten weiterhin einen „GigaKombi“-Preisnachlass in Höhe von monatlich 10 Euro. Zudem wird das Datenvolumen für die Mobilfunkverträge hier ab den Tarifstufen „GigaMobil M“ beziehungsweise „GigaMobil Young L“ auf unbegrenzt erhöht.

Die „GigaDepot“-Option zum Ansparen von Datenvolumen bleibt ebenfalls erhalten. Ungenutztes Datenvolumen kann man auf diese Weise jeweils mit in den Folgemonat nehmen.

Bei sämtlichen GigaMobil-Tarifen von Vodafone ist die Nutzung von 4G und 5G inbegriffen.