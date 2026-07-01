Nicht nur übersetzt, an Europa angepasst
iOS 27: Apple gibt deutsche Sonderseiten frei, viele KI-Funktionen fehlen
Apple hat die deutschen Vorschauseiten für seine kommenden Betriebssysteme und Apple Intelligence freigeschaltet. Ein Vergleich mit den englischsprachigen Originalen zeigt jedoch, dass die Inhalte nicht einfach übersetzt wurden. An mehreren Stellen hat Apple die Beschreibungen für den europäischen Markt angepasst und Funktionen gekürzt oder ihre Verfügbarkeit eingeschränkt.
Besonders deutlich wird dies auf der deutschen Apple-Intelligence-Seite. Zwar finden sich dort weiterhin die wichtigsten Neuerungen rund um Siri AI, darunter natürlichere Gespräche, persönlicher Kontext und App übergreifende Aktionen. Mehrere Funktionen und Anwendungsbeispiele der US-Seite fehlen jedoch vollständig.
Dazu zählen Siri AI in CarPlay, zusätzliche Möglichkeiten von Visual Intelligence wie das Erkennen von Nährwerten oder das Importieren von Karten in Apple Wallet, die iPad-Integration von Visual Intelligence, die automatische Grammatik- und Rechtschreibkorrektur beim Schreiben sowie der neue Workout Buddy für die Apple Watch.
Die deutschen Sonderseiten:
Die Unterschiede betreffen damit zwar nur einen kleineren Teil des gesamten Funktionsumfangs, vermitteln auf den amerikanischen Seiten aber einen umfassenderen Eindruck der neuen KI-Plattform.
Das iPhone taucht häufig gar nicht mehr auf
Auch auf der allgemeinen Übersichtsseite zu den neuen Betriebssystemen zeigen sich Anpassungen. Anders als auf der Apple-Intelligence-Seite fehlen hier zwar keine ganzen Themenblöcke, dafür hat Apple jedoch an den Plattformangaben geschraubt.
Während die englische Version zahlreiche Siri-AI-Funktionen für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Apple Vision Pro ankündigt, nennt die deutsche Fassung häufig nur noch Mac und Apple Vision Pro. Das gilt unter anderem für die neue Siri, den persönlichen Kontext, Aktionen innerhalb von Apps, Visual Intelligence, die anpassbare Siri-Stimme und „Write with Siri“.
Auch bei mehreren Apple-Intelligence-Funktionen in Apps werden iPhone und iPad aus den deutschen Plattformhinweisen entfernt. So nennt die US-Seite Image Playground, Safari oder die Passwörter-App für nahezu alle aktuellen Apple-Plattformen. In Deutschland beschränkt Apple die Vorschau dagegen vielfach auf Mac und Apple Vision Pro.
In Europa vorerst nicht verfügbar
Die Plattformangaben wurden damit sichtbar an die aktuelle EU-Situation angepasst. Funktionen, die auf iPhone, iPad und Apple Watch in Europa vorerst nicht verfügbar sein werden, bewirbt Apple auf den deutschen Seiten vielfach gar nicht erst für diese Geräte.
Die Änderungen passen zu Apples bisheriger Kommunikation. Bereits zur WWDC hatte das Unternehmen angekündigt, dass Siri AI und weitere eng damit verknüpfte Apple-Intelligence-Funktionen auf iPhone, iPad und Apple Watch in der Europäischen Union zunächst nicht verfügbar sein werden.
Ich habe keine Ahnung von der DSGVO – befürworte sie aber – mag es aber nicht das gefühlt zu haben dem Fortschritt hinterherzulaufen- wgs Gefühl…
Die dsgvo ist daran nicht schuld. Seitdem Tim Cook mit Trump zu Essen war haben die Oberwasser und wollen einfach die Vorgaben nicht umsetzen.
Ich glaub vor 6 Jahren hat Meta die dsgvo genommen, umgesetzt und den Standard auf der ganzen Welt etabliert.
Will sagen, die Unternehmen haben kein Bock und schieben die Schuld zu Regulatorik.
Man könnte die Handlungsweise der Konzerne auch einen Angriff nennen, aber so weit…..
@selber du glaubst doch nicht, dass Meta die DSGVO umgesetzt hat. Vllt. offiziell für die EU Bürokraten aber im Hintergrund never ever. Als ob die sich dafür interessieren.
Hier ist nicht die DSGVO das Problem sondern der DMA.
Dann nutze ich weiterhin Gemini bis die EU mir Siri erlaubt. Aber jedes Jahr das gleiche :(
Hier ist Apple das Problem, nicht der DMA. Andere Anbieter haben trotz DMA keine Probleme, ihre KI-Dienste anzubieten.
Stimmt!!
ChatGPT zum Beispiel wurde nicht als Gatekeeper eingestuft und fällt somit gar nicht unter den DMA. D.h. aber nicht, dass ChatGPT Tiefe System Zugriffsrechte hat. Google ist nur den Weg gegangen und hat Gemini (noch) nicht so tief in das System eingebunden, zumindest in Europa, und es in dem Fall auch nicht anders als Apple einzuschätzen, zumindest meiner Meinung nach Google also das ganze nur oberflächlich hält und somit der eigenen KI nicht mehr Zugriff einräumt wie anderen ki Anbietern, sperrt Apple einfach ganz denn sonst wäre Siri auch nicht besser oder schlechter als jetzt.
Nun, dann gibt es ja eigentlich auch keinen Grund irgendwas im Spätjahr von Apple zu kaufen? Zumindest meine bescheidene Meinung. Ob die EU Richtlinie richtig oder falsch ist, mal außen vor, ebenso das vermeintlich beleidigte Gebahren von Apple (Mimimi… wir dürfen nicht tun, was wir wollen, also machen wir gar nichts…)
Genau so sehe ich das auch, wer meint sich nicht an die Regeln halten zu wollen, braucht auch mein Geld nicht.
Mal davon abgesehen dass das natürlich Luxus Probleme von uns sind.
Aber gehe hier absolut mit
Nachdem ich mich jetzt mal ein bisschen eingelesen habe, auch meine bescheidene Meinung, wird sich die Sache eher verschärfen als entspannen.
Bedeutet das absehbar in ’27 und ’28 wohl nicht mit Siri AI zu rechnen ist in D (oder EU).
Da ich dementsprechend auch keine andere KI integrieren kann, was ja genau das ist, was die EU fordert, bin ich erstmals seit dem iPhone 2 am überlegen komplett auf das Google Pixel umzusteigen und meine komplette Infrastruktur von Apple zu verkaufen…
Mal ehrlich, abgesehen von den bisherigen Funktionen, was bietet den die Applelandschaft in Europa denn dann „mehr“ um die Preise zu rechtfertigen? Ja, die Hardware finde ich gut, aber diese Scheiss Doppelmoral von Apple betreffs Software geht mir auf die Nüsse. In China wird gekuscht und Europa soll bluten. Soll Tim sich die Rechnung doch von Donald bezahlen lassen?
Also wenn mein 16 pro den Geist aufgibt werde ich trotzdem weiter bei Apple bleiben. Ich bin da nicht wegen KI sondern dem sicheren, datenschutzfreundlichen OS und weil es einfach funktioniert. Zusätzlich nutze ich viele Produkte aus dem Ökosystem. KI ist nice to have aber kein must have.
Das sehe ich ganz genauso.
Glücklicherweise muss ich aktuell kein Gerät kaufen und werde zunächst meinen geplanten, turnusmäßigen Kauf zurückstellen, bis es in der Angelegenheit etwas mehr Klarheit gibt. Auch ich benötige KI-Funktionen nicht zwingend. Auch ich schätze die Datenschutz-Versprechen von Apple, wobei keiner sagen kann, ob diese wirklich noch bestehen, wenn Trump das Gegenteil fordert. Und, zum guten Schluss, habe ich in letzter Zeit bei Apple-Hard- und Software die eine oder andere Enttäuschung erfahren müssen. Einen Wechsel zu einem anderen System schließe ich zumindest nicht mehr kategorisch aus. Aber solange der Disput zwischen Apple und EU besteht, wird es bei mir keine neue Hardware von Apple geben.
Aber wenn man schon viel von dem Verein hat? Soll ich alles neukaufen???
Das ist in der Tat auch bei mir die Krux. Zunächst setze ich anstehende Neukäufe in allen von mir genutzten Kategorien aus. iPhone, iPad, AppleWatch und AppleTV nenne ich mein Eigen und ich hoffe, dass diese noch etwas halten, um mehr Klarheit erlangen zu können. Aber letztendlich schließe ich einen Wechsel in ein anderes System nicht aus.
Schon extrem peinlich über Jahre eine Siri anzuteasern und die dann nicht in Europa an den Markt zu kriegen
Gibt halt so lange kein neues iPhone bis dieser Kindergarten geklärt ist. Mich persönlich würde es ja nicht wundern, wenn Apple für das iPhone Ultra ein neues eigenes Betriebssystem rausbringt auf Basis von iOS und somit den DMA umgehen wird und ein USP für das iPhone Ultra schafft.
Häh? Wieso könnte ein neues Betriebssystem das Problem lösen?
Aus demselben Grund wird es Siri AI auf dem MacBook, der Vision Pro und der Apple Watch geben. Dort ist Apple mit seinem Betriebssystem kein Gatekeeper und muss sich somit auch nicht in diesem Umfang wie bei iOS der EU unterwerfen/anpassen.
Ich konnte die neue Siri AI bereits auf meinem zweiten iPhone (iPhone 15 Pro Max) testen und muss sagen, dass sie wirklich Spaß macht. Sie versteht dich in natürlicher Sprache und wenn das Indexieren abgeschlossen ist, ist die Suchqualität mit der neuen Siri unfassbar gut. Auch das Gegenüberstellen von Folien und das Hervorheben bestimmter Punkte klappt gut. Es ist einfach unfassbar schade, dass wir das erst einmal nicht bekommen werden. Zumindest auf dem iPhone.
Und ja, ich weiß, dass es zwei unterschiedliche Versionen gibt und dass einige Apple Intelligence Features auch zu uns kommen werden, aber eben nicht alle.
Ganz ehrlich ? Das habe ich mir auch schon überlegt. Wenn ich Apple wäre, würde ich mein Mobiles Betriebssystem alle zwei Jahre so ändern, dass es als „neues/anderes“ durchgeht. Dann heißt es halt, wie früher, erstmal wieder iPhoneOS und iPadOS ;) SO schnell kann die EU gar nicht sein mit dem einstufen ;) Und wenn Sie ganz gut drauf sind, stampfen Sie das „iPhone“ ein und bringen das „Apple Phone“.
Ich muss sagen ich bin mit ChatGPT mehr als zufrieden. Daher vermisse ich auch keinen 2 KI Assistenten.
Hm. Eine tiefere Integration ins System hat/hätte einige Vorteile. Du könntest darüber Deine Gerät steuern. Wie toll wäre es z.b. statt in den Einstellungen mühsam etwas zu suchen, einfach zu sagen was man anders haben möchte. Z.B. bei Apple Pay soll jetzt diese Karte default sein oder bitte die Uhrzeit von Los Angeles zusätzlich auf der Apple Watch anzeigen. Früher oder später wird das alles möglich sein, nur nicht für Nutzer in D.
Ich bin mit Claude sehr zufrieden- man könnte sich ein eigenes IOS bauen lassen und auf einem iPhone mit Jailbrake installieren.
Würde mein Token Limit sprengen…
Einfach traurig.
Wie schafft es z.B. Samsung? Gefühlt eine Generation voraus mit KI am Smartphone
Samsung kann machen, was sie wollen, denn sie wurden bislang nicht als Gatekeeper eingestuft und daher können Sie einfach tiefer integrieren und entgehen der Regulierung.
Ich bin so sehr mit meinem Titan IPhone 15pro und der Applewatch Ultra (1) zufrieden, dass sich mein Ärger über die AI Verzögerung in Europa in Grenzen hält.
Kann mir einer Erklären, warum Apple das nicht „darf“ und sich an Verständlicherweise an Regeln halten muss, aber Google kann Gemini in alle Gerät packen, ohne eine Einschränkungen. Ich verstehe den Unterschied nicht? Was ist dabei das Problem? Also Ernsthaft, ich verstehe die Regel nicht.
ICH. Erstehe Apple nicht!
Google KI Integration ist nur oberflächlich und nicht so tief wie es Siri AI wäre. In Europa ist Gemini einfach nicht so tief im System, wie Siri AI sein sollte beziehungsweise ist die Integration auf anderen Märkten tiefer.
Gab wohl sehr konstruktive Gespräche, in denen die EU und Apple sich auf Lösungen einigen konnten!
Damit der Datenschutz gewährt wird, will die EU Anpassungen und Regelungen in den DMA integrieren will um Siri AI auch Europäern zugänglich zu machen (da haben sich wohl einige beschwert, auch aus den eigenen Reihen).
Gibt es dazu schon öffentliche Quellen von größeren Zeitungshäusern?
Ist doch seit Jahren so, dass Apple sich nicht mehr die Mühe macht das voll iOS außerhalb der USA zugänglich zu machen.
Solange die Fans anspruchslos genug sind, gibt es so mehr Gewinne.
Das ist zu kurz gedacht – je mehr Extrawürste Apple außerhalb Nordamerikas braten muss, desto höher werden ihre Kosten sein, nicht umgekehrt.
Wer sich also ein iPhone 18 kauft, hat damit die Kontrolle über sein Leben verloren. Da fehlt viel mir, als ich gedacht hatte.
Funktioniert dann die bisherige Textkorrektur (freundlich, sachlich, …) auch nicht mehr?
„vorerst“ klingt so kurzer Verzögerung. Tatsächlich wissen wir ja aus den weiteren Informationen von Apple zur Diskussion mit der EU, dass Siri AI und Apple Intelligence der dritten Generation (darum geht es) entweder niemals in der EU veröffentlicht werden oder frühestens in einem Jahr.
bedeutent für mich Kaufentscheidung für neues Handy verschoben.
Kommt Bewegung rein. Siehe neuesten ifun Artikel
Vereinfacht gesagt: Wenn Apple entsprechend den DMA-Forderungen den KI-Zugang auch für fremde OS freigibt, kann das den Datenschutz schwächen. Deshalb weigert Apple sich (auch).
Etwartet wird eine Lösung durch eine zwischengeschaltete Schutzstufe. Das muss von der EU noch als DMA-verträglich akzeptiert werden.
(Und ziemlich wahrscheinlich gibt es auch noch andere AppleUnteressen.)
Also ich will ja nichts aufmischen hier :-O aber nach den Bericht und den ganzen Kommentaren, habe ich mir mal die Apple Seite in der Schweiz angeschaut. Diese sieht bei den Neuvorstellungen ganz anders aus und wie es scheint kommt da alles was in USA auch kommt. Im Detail habe ich es nicht verglichen, aber es ist wesentlich mehr aufgeführt als auf der Deutschen Seite von Apple. Da bin ich ja mal gespannt, was mich da mit der ersten BETA in der Schweiz erwartet?!