iOS 27: Apple gibt deutsche Sonderseiten frei, viele KI-Funktionen fehlen

Apple hat die deutschen Vorschauseiten für seine kommenden Betriebssysteme und Apple Intelligence freigeschaltet. Ein Vergleich mit den englischsprachigen Originalen zeigt jedoch, dass die Inhalte nicht einfach übersetzt wurden. An mehreren Stellen hat Apple die Beschreibungen für den europäischen Markt angepasst und Funktionen gekürzt oder ihre Verfügbarkeit eingeschränkt.

Besonders deutlich wird dies auf der deutschen Apple-Intelligence-Seite. Zwar finden sich dort weiterhin die wichtigsten Neuerungen rund um Siri AI, darunter natürlichere Gespräche, persönlicher Kontext und App übergreifende Aktionen. Mehrere Funktionen und Anwendungsbeispiele der US-Seite fehlen jedoch vollständig.

Dazu zählen Siri AI in CarPlay, zusätzliche Möglichkeiten von Visual Intelligence wie das Erkennen von Nährwerten oder das Importieren von Karten in Apple Wallet, die iPad-Integration von Visual Intelligence, die automatische Grammatik- und Rechtschreibkorrektur beim Schreiben sowie der neue Workout Buddy für die Apple Watch.

Die deutschen Sonderseiten:

Die Unterschiede betreffen damit zwar nur einen kleineren Teil des gesamten Funktionsumfangs, vermitteln auf den amerikanischen Seiten aber einen umfassenderen Eindruck der neuen KI-Plattform.

Das iPhone taucht häufig gar nicht mehr auf

Auch auf der allgemeinen Übersichtsseite zu den neuen Betriebssystemen zeigen sich Anpassungen. Anders als auf der Apple-Intelligence-Seite fehlen hier zwar keine ganzen Themenblöcke, dafür hat Apple jedoch an den Plattformangaben geschraubt.

Während die englische Version zahlreiche Siri-AI-Funktionen für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Apple Vision Pro ankündigt, nennt die deutsche Fassung häufig nur noch Mac und Apple Vision Pro. Das gilt unter anderem für die neue Siri, den persönlichen Kontext, Aktionen innerhalb von Apps, Visual Intelligence, die anpassbare Siri-Stimme und „Write with Siri“.

Auch bei mehreren Apple-Intelligence-Funktionen in Apps werden iPhone und iPad aus den deutschen Plattformhinweisen entfernt. So nennt die US-Seite Image Playground, Safari oder die Passwörter-App für nahezu alle aktuellen Apple-Plattformen. In Deutschland beschränkt Apple die Vorschau dagegen vielfach auf Mac und Apple Vision Pro.

In Europa vorerst nicht verfügbar

Die Plattformangaben wurden damit sichtbar an die aktuelle EU-Situation angepasst. Funktionen, die auf iPhone, iPad und Apple Watch in Europa vorerst nicht verfügbar sein werden, bewirbt Apple auf den deutschen Seiten vielfach gar nicht erst für diese Geräte.

Die Änderungen passen zu Apples bisheriger Kommunikation. Bereits zur WWDC hatte das Unternehmen angekündigt, dass Siri AI und weitere eng damit verknüpfte Apple-Intelligence-Funktionen auf iPhone, iPad und Apple Watch in der Europäischen Union zunächst nicht verfügbar sein werden.