Nette App-Updates für Across, Movie Manager und Blitzer.de

Drei bereits auf ifun.de vorgestellte Apps haben in den vergangenen Tagen mehrere größere Aktualisierungen erhalten. Besonders der noch junge Kalender Across und der Movie Manager wurden um zahlreiche Funktionen erweitert. Auch Blitzer.de legt nach und verbessert seine CarPlay-Integration.

Across öffnet sich für Google Kalender

Seit unserer ersten Vorstellung im Januar und dem späteren Vergleich mit Appoint hat sich Across kontinuierlich weiterentwickelt. Mit Version 26.7.0 ergänzt die Kalender-App nun eine Funktion, die sich viele Nutzer gewünscht haben: Google Kalender lassen sich jetzt direkt in der App anbinden, ohne den Umweg über die Apple-Kalender-App zu gehen. Nach der Anmeldung in den Einstellungen werden Änderungen in Echtzeit synchronisiert. Premium-Nutzer erhalten zusätzlich eine Live-Aktualisierung der Widgets.

Darüber hinaus unterstützt Across jetzt mehrere Google-Konten, Google-Meet-Konferenzen sowie Gasteinladungen und zeigt Reisezeiten zu Terminen an. Auch die Aufgabenverwaltung wurde überarbeitet. Wiederkehrende Aufgaben erscheinen nun frühzeitig an ihren kommenden Terminen und erledigte Aufgaben bleiben am ursprünglichen Fälligkeitsdatum sichtbar.

Ergänzt wird das Update durch neue Darstellungsoptionen für die Tab-Leiste, Verknüpfungen zu externen Karten-Apps sowie zahlreiche Detailverbesserungen bei Widgets, natürlicher Spracheingabe und der Monatsansicht.

Movie Manager wächst im Wochentakt

Auch der erst vor wenigen Tagen von uns vorgestellte Movie Manager entwickelt sich mit hohem Tempo weiter. Bereits vier Aktualisierungen erweitern den Funktionsumfang deutlich.

Neu ist zunächst die Unterstützung für Österreich und die Schweiz. Dadurch berücksichtigt die App regionale Unterschiede bei Streaming-Angeboten und Altersfreigaben. Zusätzlich kamen weitere Streamingdienste hinzu. Neben Crunchyroll werden jetzt unter anderem auch Inhalte von ARTE, Plex, Pluto TV und ARTHAUS+ durchsucht und in der Verfügbarkeitsanzeige berücksichtigt.

Ebenfalls neu sind individuell sortierbare Bereiche im Entdecken-Bereich und eine frei anpassbare Reihenfolge der bevorzugten Streamingdienste. Hinzu kommen Kinostart-Erinnerungen mit Widget und iCloud-Synchronisation, eigene Genres, benutzerdefinierte Medien, zusätzliche Sprach- und Untertiteloptionen. Hier hat jemand Lust daran, seine App kontinuierlich zu verbessern. Sehr schön!

Blitzer.de ergänzt CarPlay-Dashboard

Nachdem Blitzer.de erst im Januar die Unterstützung für CarPlay eingeführt hat, folgt nun eine praktische Ergänzung. Die App kann ihre Warnhinweise jetzt auch in der Dashboard-Ansicht von CarPlay anzeigen.

Damit erscheinen sie als kleine Karte in der geteilten Ansicht und müssen nicht mehr dauerhaft im Vollbild geöffnet sein. Daneben nennt der Entwickler zahlreiche kleinere Optimierungen und Fehlerbehebungen.