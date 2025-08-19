Vodafone führt „5-Jahres-Versprechen“ mit kostenlosem Akkutausch ein

Der Düsseldorfer Netzbetreiber Vodafone erweitert sein Angebot für Mobilfunkkunden um ein neues Servicepaket, das die Lebensdauer von Smartphones verlängern soll. Im Mittelpunkt steht ein kostenloser Akkutausch, sobald die Batteriekapazität unter 80 Prozent fällt. Ergänzt wird das Paket durch eine verlängerte Herstellergarantie von insgesamt fünf Jahren.

Im Tarif enthaltene Zusatzversicherung

In der Praxis bedeutet das, dass Vodafone nach Ablauf der regulären Herstellergarantie zusätzliche Absicherung bietet. Kunden können ihr Gerät damit bis zu fünf Jahre nutzen, ohne sich um nachlassende Akkuleistung sorgen zu müssen. Schäden, die etwa durch Wasser, Hitze oder Stürze entstehen, sind allerdings ausgeschlossen.

Ab Ende August gilt das 5-Jahres-Versprechen als de-facto Zusatzversicherung automatisch in allen mittleren und großen Tarifen des Mobilfunkanbieters (ab GigaMobil M und GigaMobil Young M). In kleineren Paketen lässt sich das 5-Jahres-Versprechen für 3,99 Euro pro Monat hinzubuchen. Dies geht bis zu vier Monate nach dem Kauf des Gerätes.

Wer zusätzlichen Schutz möchte, kann darüber hinaus die Smartphone-und-Tablet-Versicherung Vodafones abschließen, die gegen Displaybrüche oder Diebstahl absichert.

Seit Frühjahr 2025 haben Kunden die Möglichkeit, ihre Smartphones in flexiblen Raten über 12, 24 oder 36 Monate zu bezahlen. Damit sind Tarif und Gerätepreis klar voneinander getrennt.

Konkurrenz für Apple Care+

Vodafone positioniert die Versicherung als Nachhaltigkeits-Angebot. Ziel ist es, die durchschnittliche Nutzungsdauer von Smartphones deutlich zu verlängern und Ressourcen zu schonen. Das 5-Jahres-Versprechen konkurriert mit Apple Care+. Apples Versicherung kostet je nach iPhone-Modell und Umfang (etwa mit und ohne Diebstahlschutz) zwischen 6,99 Euro und 14,99 Euro pro Monat.

Ein Akkutausch schlägt pauschal mit 29 Euro zu Buche und kann beantragt werden sobald die Kapazität weniger als 80 Prozent beträgt.