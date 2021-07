Nanoleaf macht seine Leuchtkacheln zu Thread-Routern

Thread ist ein plattformübergreifender Standard, für den bereits zahlreiche Hersteller Unterstützung angekündigt haben. So will beispielsweise auch Google seine neueren Nest-Geräte mit entsprechenden Funktionen ausstatten.

Nanoleaf erweitert die Thread-Funktionen seiner Produkte und stattet seine Leuchtkacheln Shapes und Elements mit einer Funktion als sogenannten Border-Router für Thread aus. In der Folge sind mit den beiden Leuchtmodulen des Herstellers erstmals Border-Router für Thread von anderen Herstellern als Apple erhältlich. Bislang war der HomePod mini das einzige in dieser Kategorie verfügbare Gerät.

Insert

You are going to send email to