Vier App-Updates: Navigation, Radio, Mathenotizen und YouTube im Blick

Auch heute lohnt sich der Blick auf vergangenen App-Empfehlungen, die kontinuierlich weiterentwickelt werden. Vier Apps aus den Bereichen Navigation, Audio, Notizen und Video haben neue Funktionen erhalten oder im Detail nachgebessert.

CoMaps: Offline-Navigation aktualisiert

Die quelloffene Navigations-App CoMaps, die aus dem Umfeld von Organic Maps hervorgegangen ist, wurde mit neuen OpenStreetMap-Daten aktualisiert. Die Kartenbasis stammt nun vom 7. März und bringt inhaltliche Ergänzungen sowie Korrekturen mit sich.

Neu ist unter anderem die Anzeige von Gebühren für bestimmte Einrichtungen sowie die Darstellung von Einwohnerzahlen für Städte und Gemeinden. Auch die Routenführung im öffentlichen Nahverkehr wurde in mehreren Städten überarbeitet.

Darüber hinaus haben die Entwickler die Einstellungen neu strukturiert und zusätzliche Symbole ergänzt. Verbesserungen betreffen auch die Nutzung mit externen Eingabegeräten sowie Anpassungen in CarPlay, etwa bei der Position des Standortpfeils während der Navigation.

Pladio: Favoriten und CarPlay überarbeitet

Die Radio-App Pladio erhält mit Version 1.3 ein technisches Update, das vor allem die Verwaltung von Favoriten betrifft. Ein neues Identifikationssystem sorgt dafür, dass gespeicherte Sender dauerhaft erhalten bleiben, selbst wenn sich technische Details wie Stream-Adressen ändern.

Bestehende Favoriten werden automatisch in das neue System übernommen. Sollte ein Sender nicht mehr eindeutig zugeordnet werden können, bleibt er als eigener Eintrag erhalten.

Auch die CarPlay-Integration wurde überarbeitet. Die Navigation innerhalb der Wiedergabeansicht reagiert nun konsistenter, und der Zugriff auf laufende Streams wurde vereinfacht. Zusätzlich wurde die Senderdatenbank aktualisiert und kleinere Fehler behoben.

CalcMate: Neue Summenfunktion

Der rechnende Notizblock CalcMate wurde in mehreren Punkten verbessert. Neben Korrekturen bei der iCloud-Synchronisation unterstützt die App nun auch Backups von Notizen.

Ein Fehler bei Berechnungen mit Emoji-Inhalten wurde behoben. Neu hinzugekommen ist zudem eine „Total“-Funktion, die alle zuvor berechneten Zwischensummen zusammenfasst.

Auch die Eingabe über den integrierten Zahlenblock wurde angepasst, um unerwartetes Scrollverhalten zu vermeiden. Zusätzlich lässt sich die Synchronisation nun manuell durch Herunterziehen in der Ordneransicht anstoßen.

Unwatched: Mehr Kontrolle und neue Automationen

Die alternative YouTube-App Unwatched baut ihren Funktionsumfang weiter aus. Eine neue Safari-Erweiterung ermöglicht es, YouTube-Links direkt in der App zu öffnen.

Zusätzlich wurde eine Schnellaktion für die Suche integriert, und Videos lassen sich auf Wunsch automatisch löschen. Auch ein eigenes URL-Schema für Warteschlangen wurde ergänzt.

Verbesserungen betreffen zudem die Navigation innerhalb von Videos. Beim Zurückspringen werden inaktive Kapitel übersprungen. Gleichzeitig wurden Stabilitätsprobleme behoben, etwa Abstürze beim mehrfachen Hinzufügen von Videos oder Darstellungsfehler auf dem iPad.