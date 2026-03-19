Klare iPhone-Empfehlungen
Vier App-Updates: Navigation, Radio, Mathenotizen und YouTube im Blick
Auch heute lohnt sich der Blick auf vergangenen App-Empfehlungen, die kontinuierlich weiterentwickelt werden. Vier Apps aus den Bereichen Navigation, Audio, Notizen und Video haben neue Funktionen erhalten oder im Detail nachgebessert.
CoMaps: Offline-Navigation aktualisiert
Die quelloffene Navigations-App CoMaps, die aus dem Umfeld von Organic Maps hervorgegangen ist, wurde mit neuen OpenStreetMap-Daten aktualisiert. Die Kartenbasis stammt nun vom 7. März und bringt inhaltliche Ergänzungen sowie Korrekturen mit sich.
Neu ist unter anderem die Anzeige von Gebühren für bestimmte Einrichtungen sowie die Darstellung von Einwohnerzahlen für Städte und Gemeinden. Auch die Routenführung im öffentlichen Nahverkehr wurde in mehreren Städten überarbeitet.
Darüber hinaus haben die Entwickler die Einstellungen neu strukturiert und zusätzliche Symbole ergänzt. Verbesserungen betreffen auch die Nutzung mit externen Eingabegeräten sowie Anpassungen in CarPlay, etwa bei der Position des Standortpfeils während der Navigation.
Entwickler: Anton Wenemoser
Laden
Pladio: Favoriten und CarPlay überarbeitet
Die Radio-App Pladio erhält mit Version 1.3 ein technisches Update, das vor allem die Verwaltung von Favoriten betrifft. Ein neues Identifikationssystem sorgt dafür, dass gespeicherte Sender dauerhaft erhalten bleiben, selbst wenn sich technische Details wie Stream-Adressen ändern.
Bestehende Favoriten werden automatisch in das neue System übernommen. Sollte ein Sender nicht mehr eindeutig zugeordnet werden können, bleibt er als eigener Eintrag erhalten.
Auch die CarPlay-Integration wurde überarbeitet. Die Navigation innerhalb der Wiedergabeansicht reagiert nun konsistenter, und der Zugriff auf laufende Streams wurde vereinfacht. Zusätzlich wurde die Senderdatenbank aktualisiert und kleinere Fehler behoben.
Entwickler: Patrick Diezi
Laden
CalcMate: Neue Summenfunktion
Der rechnende Notizblock CalcMate wurde in mehreren Punkten verbessert. Neben Korrekturen bei der iCloud-Synchronisation unterstützt die App nun auch Backups von Notizen.
Ein Fehler bei Berechnungen mit Emoji-Inhalten wurde behoben. Neu hinzugekommen ist zudem eine „Total“-Funktion, die alle zuvor berechneten Zwischensummen zusammenfasst.
Auch die Eingabe über den integrierten Zahlenblock wurde angepasst, um unerwartetes Scrollverhalten zu vermeiden. Zusätzlich lässt sich die Synchronisation nun manuell durch Herunterziehen in der Ordneransicht anstoßen.
Entwickler: Elsayed Hussein
Laden
Unwatched: Mehr Kontrolle und neue Automationen
Die alternative YouTube-App Unwatched baut ihren Funktionsumfang weiter aus. Eine neue Safari-Erweiterung ermöglicht es, YouTube-Links direkt in der App zu öffnen.
Zusätzlich wurde eine Schnellaktion für die Suche integriert, und Videos lassen sich auf Wunsch automatisch löschen. Auch ein eigenes URL-Schema für Warteschlangen wurde ergänzt.
Verbesserungen betreffen zudem die Navigation innerhalb von Videos. Beim Zurückspringen werden inaktive Kapitel übersprungen. Gleichzeitig wurden Stabilitätsprobleme behoben, etwa Abstürze beim mehrfachen Hinzufügen von Videos oder Darstellungsfehler auf dem iPad.
Entwickler: Pentland Firth Software GmbH
Laden
Gibt’s bald auch mal wieder ein ifun App Update? Ich hoffe ja immer noch, dass es bald mal Kommentar-Benachrichtigungen geben wird oder ein LG Update.
+1
YouTube Premium innerhalb Unwatched geht nicht, verstehe ich das richtig?
Ist es immer noch so, daß in CoMaps die Blitzer auf der Route angezeigt werden? Wenn ja, dürfte man die App in Deutschland nicht verwenden.
Will jetzt aber keinen Streit vom Zaun brechen, für und wieder Blitzer-Apps. Ich möchte nur auf diesen Umstand hinweisen. Wer sich ne Blitzer-App oder entsprechende Hardware anschafft und nutzt, tut dies ja bewußt. Hier würde man unbewußt in die Falle tappen.
Gibt diverse Apps, die das bereitstellen – ohne Hardware wie Ooono. Besitz und die Installation solcher Apps sind erlaubt. Wenn man die Blitzerwarnungen abschaltet ist auch der Betrieb erlaubt. Muss halt jeder für sich entscheiden.
Bei OrganicMaps konnte ich die Icons von der Karte nicht weg bekommen. D. h. wenn man auf die Karte während der Fahrt schaut, sieht man das. Also verboten. Selbst wenn die akustische Warnung deaktiviert ist. Hatte dazu mal einen Juristen befragt.
OrganicMaps vs. CoMaps, was ist besser?
gute Frage. Ich nutze noch OrganicMaps hauptsächlich. CoMaps hat eine modernere Oberfläche und ein etwas anderes Karten-Layout, was mir persönlich so nicht ganz so paßt. Bin mit der Organic-Maps / OpenStreetmap-Ansicht bisher zufrieden gewesen, weil es meiner Meinung nach übersichtlicher ist. Übersichtlicher als alle anderen Kartendarstellungen von anderen Apps.
Mir mißfällt nur der Punkt mit den Blitzern auf der Karte, weil ich gerne legal unterwegs sein möchte. Ich beobachte CoMaps auch, habs installiert und schaue manchmal rein. Aber hautpsächlich nutze ich OrganicMaps.
Bei jedem Fork fragt man sich, was ist schließlich besser? Bekommt der Fork es überhaupt organisiert, alles genauso zu machen, wie das Original um sich dann sich zu verbessern? Oder werden sie dann von zu vielen Details überrollt und stampfen das wieder ein?