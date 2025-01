YouTube-Player „Unwatched“: In Ausgabe 1.5 mit neuen Funktionen

Die YouTube-App Unwatched entwickelt sich prächtig. Der kostenfreie iPhone-Download bietet eine alternative Möglichkeit, Videos auf der Plattform zu konsumieren, ohne dabei mit algorithmischen Empfehlungen konfrontiert zu werden. Seit ihrer Einführung im Sommer hat die App kontinuierlich Updates erhalten, die sowohl die Funktionalität als auch die Bedienbarkeit verbessert haben. Die neueste Version 1.5 erweitert das Angebot um zahlreiche praktische Features.

Fokus auf manuelle Kontrolle

„Unwatched“ setzt auf von euch kuratierte Inhalte. Nutzer können sich eine individuelle Wiedergabelisten erstellen, die sogenannte „Queue“, und diese manuell mit Videos füllen. Neue Videos von abonnierten Kanälen werden entweder direkt in die Queue oder in einen separaten Posteingang eingefügt, um sie später zu sortieren. Die App verzichtet bewusst auf Shorts und algorithmische Vorschläge, was sie besonders für Nutzer attraktiv macht, die genau wissen was sie schauen möchten.

Eine der zentralen Neuerungen in Version 1.5 ist die überarbeitete Navigation im Player. Elemente wie Kapitel und Videobeschreibungen sind nun kombiniert und durch Antippen des Titels oder Wischgesten zugänglich.

Zusätzlich wurde ein Scrubber mit Kapitelmarkierungen eingeführt, der eine präzisere Navigation innerhalb von Videos ermöglicht. Nutzer können durch doppelte Tipp-Gesten vor- und zurückspringen oder durch längeres Drücken die Abspielgeschwindigkeit anpassen.

Neue Bedienoptionen

Zu den weiteren Verbesserungen gehören die Möglichkeit, Videos direkt aus dem Player heraus zur Queue hinzuzufügen, und ein Loop-Wiedergabemodus, der durch langes Drücken des „Nächste“-Buttons aktiviert wird. Ebenfalls neu ist die automatische Filterung von Kapiteln anhand von Schlüsselwörtern, die in den Einstellungen angepasst werden kann. Auf iPads wurden zusätzliche Tastenkombinationen eingeführt, die sich durch langes Drücken der „cmd“-Taste anzeigen lassen.

Die Stabilität und Benutzerfreundlichkeit wurden ebenfalls erhöht. So bleibt die Bild-in-Bild-Funktion nun auch bei App-Wechseln oder dem Start eines neuen Videos aktiv. Zudem können Videos aus verschiedenen Bereichen der App gelöscht werden, mit Ausnahme der Queue und des Posteingangs.