Viele Carplay-Verbesserungen im Auto

Radio-App Pladio 1.2 erweitert Radiosuche und CarPlay-Integration
Die werbefreie Radio-App Pladio hat ein größeres Funktionsupdate erhalten. Version 1.2 baut auf der im vergangenen Herbst gestarteten Anwendung auf, die sich als Alternative zu werbelastigen Internetradio-Playern positioniert. Entwickelt wird Pladio von dem Schweizer Softwareentwickler Patrick Diezi, der die App als unabhängiges Ein-Personen-Projekt betreibt.

Pladio App 1

Bereits zur Erstveröffentlichung setzte Pladio auf automatische Titelerkennung, eine enge Anbindung an Apple Music sowie eine konsequent werbefreie Nutzung. Diese Grundlagen bleiben auch mit dem aktuellen Update erhalten.

Neu strukturierter Radio-Browser

Highlight der neuen Version 1.2 ist eine vollständig überarbeitete Senderübersicht. Der Radio-Browser ist nun in mehrere Register unterteilt, darunter zuletzt gehörte Stationen, Favoriten, lokal verfügbare Sender und eine Gesamtliste aller verfügbaren Streams. Jedes Register merkt sich eigene Sortierkriterien, etwa nach Namen, Nutzungsdauer oder Abspielhäufigkeit.

Pladio App 3

Neu hinzugekommen ist zudem ein Bereich für manuell hinzugefügte Radiosender. Nutzer können dort eigene Stream-Adressen eintragen und grundlegende Angaben wie Format oder Bitrate hinterlegen. Vor dem Speichern prüft die App, ob der Stream erreichbar ist und erkennt technische Parameter automatisch, sofern diese verfügbar sind.

Auch die Suchfunktion wurde erweitert. Statt einer einfachen Stichwortsuche lassen sich Sender nun gezielt nach Kategorien wie Land, Genre, Codec oder Bitrate filtern. Technische Angaben werden dabei vereinfacht dargestellt, sodass auch weniger versierte Nutzer gezielt nach höherwertigen Streams suchen können.

Pladio App 2

Viele Verbesserungen im Auto

Neben der inhaltlichen Neuordnung bietet Pladio zusätzliche Optionen zur Anpassung der Anzeige. Schriftbild und Groß- oder Kleinschreibung von Sendernamen, Genres oder Songtiteln lassen sich getrennt für Player und Senderliste konfigurieren.

Eine Vorschau zeigt Änderungen unmittelbar an. Für die Nutzung im Auto wurden ebenfalls Anpassungen vorgenommen. Selbst hinzugefügte Sender sind nun vollständig in CarPlay integriert und lassen sich direkt über das Fahrzeugdisplay auswählen. Die Bedienoberfläche reagiert dabei stabiler auf Zustandswechsel und soll die Ablenkung während der Fahrt weiter reduzieren.

Pladio CarPlay Screenshot 20260129 00

Wie bereits in früheren Versionen speichert Pladio alle Nutzerdaten im persönlichen iCloud-Speicher und verzichtet auf externe Tracking- oder Werbedienste. Perspektivisch sind jedoch zusätzliche Funktionen geplant, die optional kostenpflichtig angeboten werden sollen.

03. Feb. 2026 um 09:00 Uhr von Nicolas


  • Kann mir jemand den Vorteil dieser App erklären im Vergleich zu Apple Music?

  • schön gemacht…
    leider fehlen zu viele sender, die ich bei tune in radio sofort finde… hätte ich sonst gerne mal probiert

  • Super App.
    Bin ja Stonerrock fan. Also Stoner eingegeben. Gleich 12 Sender gefunden und als Favoriten gespeichert.
    Senderhopping ist auch easy. einfach FWD drücken.

  • Im Gegensatz zu Tune In kostet es keine 10€ im Monat. Und die Sender die ich kenne habe ich dort gefunden

  • Grandioses Ding !
    Und: geht auch im Querformat (im Gegensatz zu Apple-Music) !

  • Leider wurde bei den Update meine komplette Favoriten-Liste gekillt. :(

  • Nutze es seit einigen Wochen ausschließlich im CarPlay-Modus. Funktioniert fast sehr gut. Manchmal werden weder Senderlogo noch die Songtitel angezeigt. Öffnet man die App im Vordergrund, aktualisiert sich die GUI wieder.

  • Bei mir ist da nichts Werbefreie. Vor jedem Sender ist Werbung.

