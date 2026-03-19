Airversa ist uns erstmals vor drei Jahren aufgefallen. Der Anbieter hat im Smarthome-Bereich von Beginn an auf Thread gesetzt und mit dem Purelle AP2 den ersten Luftreiniger in den Handel gebracht, der sich auf dieser Basis in Apple Home integrieren lässt. Auch das neueste Produkt des Herstellers kommuniziert über Thread. Der Smarthome-Schalter Airversa QliQ ist mit drei Tasten ausgestattet und erlaubt es, bis zu neun verschiedene Geräte oder Aktionen auszulösen.

Der Airversa QliQ ist speziell für die Verwendung in Apple-Umgebungen konzipiert. Für die Integration wird ein Home-Hub, also ein HomePod mini, ein HomePod der zweiten Generation oder ein Apple TV 4K in der Version mit WLAN und Ethernet vorausgesetzt.

Magnetische Befestigung und Akku

Der Smarthome-Schalter von Airversa wird mit einer Wandplatte geliefert, in der er magnetisch befestigt werden kann. Genauso gut sollte der Schalter an Metallflächen wie einer Kühlschranktür halten. Für die Stromversorgung ist ein integrierter Akku zuständig, den man im besten Fall nur alle zwei Monate aufladen muss. Hierfür befindet sich ein USB-C-Anschluss an der Unterseite des Geräts. Eine integrierte LED zeigt an, wenn die Kapazität des Akkus unter 20 Prozent sinkt. Die Lampe leuchtet grün, wenn man eine Taste betätigt oder der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Drei Tasten für bis zu neun Aktionen

Für die Bedienung von Smarthome-Geräten oder das Auslösen von Aktionen ist der Airversa QliQ mit drei getrennten Tasten ausgestattet, die bei Betätigung sowohl ein akustisches als auch ein spürbares Feedback geben. Die Konfiguration erfolgt über die Home-App von Apple. Hier kann man für die drei Tasten jeweils separat festlegen, welche Aktion bei einfachem, doppeltem oder langem Tastendruck ausgelöst werden soll.

Der QliQ-Schalter von Airversa wird in Deutschland einzeln zum Preis von 34,99 Euro angeboten. Für zwei Schalter bezahlt man 64,99 Euro. Der Vertrieb hierzulande läuft bei Amazon.