Vage Ankündigung: Neue Apple-Produkte am 8. September?

Den Dienstag nächster Woche könnt ihr euch schon mal im Kalender anstreichen: Wenn es gut läuft, sehen wir an diesem Tag nämlich neue Apple-Produkte. Ein Tweet von Jon Prosser lässt dergleichen jedenfalls hoffen. Eine von Prossers in der Regel recht zuverlässigen Quellen hat ihm wohl gesteckt, dass am 8. September zwischen 15 und 18 Uhr unserer Zeit „etwas“ auf der Apple-Webseite passieren wird. Weitere Details werden leider nicht genannt.

I’m being told that *something* is happening on Apple’s website on Tuesday, September 8th. Between 9:00-12:00 EST. — Jon Prosser (@jon_prosser) September 1, 2020

Die Ankündigung deckt sich aber mit einem schon vor Wochen von Prosser lancierten Zeitplan, dem zufolge wir in der kommenden Woche mit der Ankündigung der Apple Watch Series 6 und neuer iPad-Modelle in Form von Pressemitteilungen rechnen dürfen. Dies hätte natürlich auch zur Folge, dass die neuen Produkte auf der Webseite präsentiert werden und eine Möglichkeit zur Vorbestellung eingerichtet oder zumindest vorbereitet wird.

Neue Apple-Produkte ab 18. September lieferbar?

Mit Blick auf einen möglichen zeitlichen Ablauf bei Neuvorstellungen ohne Special Event ziehen wir den Vergleich zum iPhone SE im April. Das Gerät wurde mittwochs per Pressemitteilung und überarbeiteter Webseite angekündigt, konnte ab Freitag dann vorbestellt werden und wurde eine Woche später ausgeliefert. Auf die kommende Woche übertragen hieße das, dass man ab Freitag, 11. September vorbestellen kann und die neuen Geräte dann eine Woche später am 18. September erhältlich sind. Vorausgesetzt wie gesagt, dass wir kommende Woche etwas neues sehen.

Mit Blick auf den Zeitpunkt der Apple-Watch-Ankündigung sind sich nicht alle Gerüchteköche einig. Es wäre wie schon gesagt sehr ungewöhnlich, wenn Apple die Apple Watch Series 6 in diesem Jahr tatsächlich vor den neuen iPhone-Modellen vorstellt. Auch weil ab dem Zeitpunkt der Auslieferung der Uhr wohl zwingend watchOS 7 und damit verbunden iOS 14 verfügbar sein müsste. Doch Prossers Quellen gaben sich diesbezüglich sehr sicher.

Bezüglich des Vorstellungstermins des iPhone 12 herrscht dagegen weitgehend Einigkeit. Vor Mitte Oktober wird sich hier nichts tun, Apple selbst hat bereits bestätigt, dass die neuen iPhone-Modelle in diesem Jahr erst verspätet auf den Markt kommen werden.