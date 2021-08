US-Gesetzentwurf könnte Apples App Store aufbrechen

So sieht der Gesetzentwurf zum einen die Möglichkeit des Sideloading vor, also das Recht darauf, beliebige Applikationen am App Store vorbei auf das eigene Gerät zu laden. Zum anderen würde der Entwurf die Voraussetzungen dafür schaffen, dass neue App Stores entstehen und mit den Angeboten von Google und Apple konkurrieren könnten. Denkbar wären etwa App Stores die ausschließlich hochqualitative Anwendungen aufnehmen, oder solche die sich mit strikten Vorgaben vor allem auf pädagogisch wertvolle Kinder-Applikationen konzentrieren.

Der sogenannte „Open App Markets Act“ ( PDF-Download ) setzt mehrere Forderungen um, die in den vergangenen Monaten innerhalb der Entwickler-Community laut wurden und Geräte-Anbietern wie Apple die vollständige Kontrolle darüber entziehen, was Endverbraucher auf ihren Geräten installieren dürfen.

