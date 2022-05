Umsehen in Apple Karten: Apples Street View erreicht neue Städte

Wer an einer datenschutzrechtlichen Bewertung der „Umsehen“-Aufnahmen interessiert ist, der Darstellung der eigenen Häuserfront vielleicht sogar widersprechen will, der wirft einen Blick auf diese Sonderseite der Datenschutzaufsicht Bayern .

Entsprechend scheint Apple bereits dazu übergegangen zu sein, die „Umsehen“-Funktion auch in Stuttgart und Frankfurt freizugeben bzw. die offizielle Freigabe vorzubereiten. In Beiden Metropol-Regionen bietet die Karten-App des Unternehmens bereits das Lupen-Symbol an, das den Aufruf der Umgebungsansicht gestattet.

Die mit der Ausgabe des neuen Kartenmaterials Ende April auch in Deutschland eingeführte Street-View-Alternative in der offiziellen Karten-Applikation Apples beschränkte sich bislang ausschließlich auf München. Apple schien die Bayerische Landeshauptstadt dabei nicht ohne Grund für das Debüt der sogenannten „Umsehen“-Funktion im deutschen Raum ausgewählt zu haben.

Insert

You are going to send email to