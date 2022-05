iOS 15.6 im Anmarsch: Apple verteilt erste Beta

Zudem könnte Apple die neue Version des Mobil-Betriebssystems nutzen, um Vorkehrungen für die Unterstützung neuer Hardware-Accessoires zu treffen. In diesem Jahr sollen unter anderem die AirPods Pro in einer neuen Generation erscheinen.

Noch warten iPhone-Anwender auf die Bereitstellung der von Apple angekündigten Klassik-Applikation für Apple Music, zudem wird davon ausgegangen, dass Apple die im vergangenen September auf Eis gelegten Funktionen zur Erkennung sexualisierter Gewalt gegen Kinder in den Fotoarchiven von iPhone-Nutzern, in abgeänderter Form wieder zurückbringen wird.

Insert

You are going to send email to