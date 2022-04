Apple Karten: 3D-Ansicht auch bei verpixelten Häuserfassaden

In Apple Karten werden Gesichter und KfZ-Kennzeichen automatisch (in den Rohdaten) verpixelt. Häuserfassaden werden es nach Vorlage eines Widerspruchs verpixelt.

Eine kleine Straße in einer schönen, beschaulich und ruhig wirkenden Eigenheim-Siedlung im Südwesten der Bayerischen Landeshauptstadt. In die Suchfunktion der Karten-Applikation eingegeben zeigt bereits die kleine Thumbnail-Vorschau der neuen „Umsehen“-Funktion eine verpixelte Fläche an. Beim Abtauchen in die bildschirmfüllende Umsehen-Ansicht ist dann der gesamte Grundstücksblock verpixelt, egal von welcher Richtung aus dieser angefahren und angezeigt wird.

Nachdem wir gestern auf das frisch gestartete Informationsportal der Bayerischen Datenschutzaufsicht zur neuen „Umsehen“-Funktion in Apples Karten aufmerksam gemacht haben, wurden wir von ersten Lesern mit Adressen bereits verpixelter Gebäude versorgt. Ein Beispiel von mehreren: Der Glötzleweg 28 in München .

Insert

You are going to send email to