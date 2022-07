Umsehen: Apples Street View erreicht zahlreiche neue Städte

Anwenderinnen und Anwender, deren Heimatstädte bislang nicht von Apples neuer Karten-Funktion „Umsehen“ berücksichtigt wurden, können aktuell noch mal prüfen, ob sich hier schon etwas geändert hat.

Wie mehrere ifun.de-Leser berichten lässt sich Apples Street View-Alternative nun in mehreren Städten aufrufen, in denen dies bislang noch nicht bzw. nur vorübergehend bei einem kleinen Teil aller Anwender möglich war. Etwa in Göttingen und Konstanz.

Top-20-Großstädte sind abgedeckt

Innerhalb der Bundesrepublik ist die neue Kartenanzeige jetzt unter anderem auch in allen der 20 größten Städte aktiv und lässt sich damit in Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Dortmund, Essen, Bremen, Dresden, Hannover, Nürnberg, Duisburg, Bochum, Wuppertal, Bielefeld, Bonn, und Münster aufrufen.

Dies geschieht über das Fernglas-Symbol in der Karten-Applikation auf iPhone, iPad oder Mac und scheint nun großflächig zu komplettieren was im April dieses Jahres überraschen mit der Verfügbarkeit von München startete.

Überraschender Start im April

Gerade mit Blick auf Apples initiale Beteuerungen, die Kamerafahrten lediglich zur Erfassung von Straßen, Geschwindigkeitsbeschränkungen und baulichen Eigenarten einzusetzen, hatten nur wenige Nutzer mit einer zeitnahe Bereitstellung der Street-View-Alternative in Deutschland gerechnet.

Das Bayerische, für Apple Deutschland zuständige Landesamt für Datenschutzaufsicht ist mit der Umsetzung soweit zufrieden und hat ein eigenes Info-Portal zu Apples Kamerafahrten ins Netz gestellt. Hier werden Anwohner mit Verpixelungswünschen auch darüber informiert, wie sich die eigene Fassade aus Apples Karten entfernen lassen kann. Hier muss jedoch angemerkt werden, dass diese in den 3D-Ansichten weiterhin auftaucht.