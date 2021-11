Überfällig: Corona-Warn-App checkt über Luca-QR-Codes ein

So führen positive Testergebnisse der Nutzer der Corona-Warn-App nicht automatisch dazu, dass Anwender der Luca-App nach der Übermittlung entsprechender Tests auch gewarnt werden. Hier müssen die zuständigen Gesundheitsämter weiterhin als manuelles Bindeglied zwischen beiden Digitalsystemen aktiv werden und Warnungen vom einen in das andere System überführen.

So hätte der Check-In über die QR-Codes der Luca-Applikation eigentlich schon mehrere Monate funktionieren sollen . Eingeführt hatte die offizielle Corona-Warn-App der Bundesregierung ihre Check-In-Funktion bereits am 21. April. Damals meldete man noch vollmundig , dass man spätestens in drei Wochen auch in der Lage sein werde, die QR-Codes der Luca-Anwendung zu verarbeiten. Passiert es dann jedoch fast ein halbes Jahr überhaupt nichts .

Insert

You are going to send email to