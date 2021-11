KIKu: Polizei und Zoll bekommen Künstliche-Intelligenz-App

Dafür wird die KIKu-App von den Behörden mit mehreren Aufnahmen des fraglichen Kunstobjektes gefüttert, die durch KI-Algorithmen mit einem großen Bestand an Kunst-Fotografien abgeglichen und binnen wenigen Sekunden dann verlässliche Informationen über Alter und Herkunftsland ausspucken sollen. Eine Art Flora Incognita für Vasen, Bronze-Schmuck, antike Münzen und Schwerter wenn man so will.

Die KIKu-App soll die Ermittler dabei mit Hinweisen versorgen, ob aufgespürte Kunstgüter möglicherweise aus Raubgrabungen oder anderweitig illegalen Quellen stammen und soll so auch Kunst-Laien in den Behörden dabei zur Hand gehen zu verstehen, ob aufgefundene Kunstobjekte legal oder illegal gehandelt werden.

Insert

You are going to send email to