Corona-Warn-App startet mit integrierter Check-In-Funktion

Die deutsche Corona-Warn-App steht jetzt in Version 2.0 zur Verfügung. Das Update integriert allem voran eine Check-In-Funktion zur Eventregistrierung. Zudem werden Fehlerbehebungen und Verbesserungen mit ausgeliefert.

Mit der in die Menüleiste der App integrierten neuen Check-In-Optionen haben Nutzer der App die Möglichkeit, Besuche bei Veranstaltungen, in Geschäften oder an sonstigen öffentlichen Orten durch das Fotografieren eines QR-Codes zu dokumentieren. Die damit verbundenen Daten werden 16 Tage auf dem iPhone gespeichert und anschließend automatisch gelöscht.

Um die Funktion zu verwenden, müssen sich Nutzer der Corona-App per Tastendruck mit den Bedingungen der erweiterten Funktion einverstanden erklären. Dazu zählt die Einwilligung zur lokalen Speicherung der Daten auf dem iPhone ebenso wie das Einverständnis zum anonymisierten Abgleich der Daten. Auf dieser Basis können andere Teilnehmer einer Veranstaltung gewarnt werden, wenn ein positiv auf COVID-19 getesteter Besucher seinen Check-In gemeinsam mit dem erhaltenen Diagnoseschlüssel über die App teilt.

Veranstalter beziehungsweise Betreiber von öffentlich zugänglichen Orten können die für den Check-In benötigten QR-Code selbst über die Corona-Warn-App erstellen. Je nach Typ der Veranstaltung werden hier feste Zeiten vorgegeben, oder aber die Möglichkeit zum Check-Out durch den Nutzer geboten. Letzteres kann einfach über die Liste der gespeicherten Check-Ins innerhalb der App erfolgen.

Die mit öffentlichen Mitteln finanzierte Corona-Warn-App ergänzt damit eine Funktion, die man sich schon deutlich früher gewünscht hätte. Offenbar hat es jedoch den Druck privater Anbieter gebraucht, um die hinter der App stehenden Entwickler von der durchaus sinnvollen Erweiterung zu überzeugen.