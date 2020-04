TransferWise: Jetzt offiziell bei Apple Pay

Was die jüngsten Neuzugänge unter den auch hierzulande nutzbaren Apple Pay-Partnern angeht, gaben zuletzt vor allem junge Fintechs wie Curve und iCard den Ton an. Die etablierten Banken lassen sich, wie etwa die schon in Verzug geratenen Volksbanken, weiterhin Zeit.

Die heutige Erweiterung des kontaktlosen Bezahlsystems macht hier keine Ausnahme. Wie Apple heute bekanntgegeben hat, steht nun auch TransferWise als offizieller Partner in der Wallet-App des iPhones zur Verfügung.

TransferWise sitzt in Großbritannien und ist in erster Linie ein Online-Geldtransfer-Service, der das Versenden von Geld (in unterschiedlichen Währungen) ermöglicht. Der Dienst bietet eine Mastercard an, die sich mit Apple Pay nutzen lässt und Zahlungen von bis zu 2000 Euro pro Einsatz zulässt.

Bereits Ende Januar lies sich TransferWise kurz in der Wallet-App blicken, verschwand dann aber wieder. Nun hat Apple die Verfügbarkeit in Deutschland offiziell bestätigt.