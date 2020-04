Fitbit Charge 4: Herzfrequenz, GPS und 7 Tage Akku

Fast hätten wir diesen Eintrag folgendermaßen eingeleitet: „Die Google-Tochter Fitbit hat einen neuen Gesundheits- und Fitness-Tracker vorgestellt.“ Noch steht die erwartete Übernahme durch den Suchmaschinen-Riesen allerdings auf wackeligen Beinen. Google hat 2 Milliarden Dollar geboten, die Zustimmung der zuständigen Behörden steht allerdings noch aus.

Also lassen wir Google erst mal außen vor und bewerten das Charge 4-Armband vorerst noch als reines Fitbit-Produkt. Dieses verfügt nicht nur über ein integriertes GPS, sondern zeigt Aktivzonenminuten, versteht sich auf Spotify, bringt Schlaftools und Fitbit Pay mit.

Darüber hinaus verfügt Charge 4 über einen Akku, der sieben Tage durchhalten soll, bewirbt sich als wasserbeständig und kostet genau so viel wie der Charge 3. Amazon bietet den Charge 4 jetzt für 150 Euro zur Vorbestellung an, der Artikel soll dann ab dem 14. April ausgeliefert werden.

Dank des integrierten GPS der Charge 4 kann das Mobiltelefon beim Outdoor Workout getrost Zuhause bleiben, denn das System des Trackers registriert die Laufstrecke automatisch und hält an, wenn der Sportler stoppt. Geschwindigkeit und Entfernung werden in Echtzeit gemessen, es gibt mehr als 20 zieldefinierte sowie sieben GPS-basierte Übungsmodi, einschließlich eines neuen Modus für Aktivitäten wie Kajak- und Kanufahren, Skilaufen und Snowboarden. […] Dank der PurePulse 24/7-Technologie zur Herzfrequenzmessung können Aktivzonenminuten tracken, wie viele Minuten der Nutzer täglich in den persönlichen Ziel-Herzfrequenzzonen trainiert, sei es ein HIIT Workout, Power Yoga oder eine Joggingrunde. Jede Aktivität in der Fettverbrennungszone wird als einfache Aktivzonenminute gezählt, Aktivitäten in der Kardio- und Höchstleistungszone zählen doppelt. Dank der Echtzeitanzeige der Aktivzonen auf der Charge 4 weiß der Nutzer immer, ob er in der Ziel- Herzfrequenzzone und somit effektiv trainiert.

Laut Fitbit hält der Charge 4 bis zu sieben Tage im Dauerbetrieb mit bis zu 5 Stunden GPS-Nutzung und Schlaftracking durch.

Neben dem Charge 4 bietet Fitbit die Charge 4 Special Edition an. Der Preis für die Charge 4 liegt bei 149,95 Euro in den Ausführungen in Black, Rosewood und Storm Blue/Black. Die Charge 4 Special Edition gibt es für 169,95 Euro mit einem exklusiven Armband in Granite Reflective oder einem schwarzen gewobenen Band – und einem weiteren schwarzen Band, sodass immer eines zum Wechseln bereitsteht.

Charge 4: Die wichtigsten Funktionen im Überblick

Integriertes GPS

Tempo und Strecke werden bei Aktivitäten wie Laufen, Radfahren oder Wandern dank integriertem GPS auf der Charge 4 präzise angezeigt. In der Fitbit-App kannst du dir deine Strecke auf einer Karte ansehen.

Trainingsintensitäts-Karte

Eine Karte in der Fitbit-App zeigt dir nach Outdoor-Trainings deine Herzfrequenzzonen entlang der Strecke. So kannst du deine Fortschritte noch besser verfolgen.

Ganztägiges Aktivitäts-Tracking

Die Charge 4 trackt Schritte, Strecke, bewältigte Etagen, verbrannte Kalorien und vieles mehr. So erkennst du, wie dich jeder Tag und jeder Schritt deinen Zielen näherbringt.

Automatische Trainingserkennung

Mit SmartTrack werden Aktivitäten wie Laufen, Schwimmen und Crosstraining automatisch aufgezeichnet.

Spotify-Playlists

Mit der Spotify-App kannst du bequem vom Handgelenk aus zuletzt angehörte Playlists und Podcasts auswählen, die Wiedergabe steuern und deiner Bibliothek Songs hinzufügen.

Mitteilungen und Schnellantworten

Die Charge 4 zeigt dir Anrufe, Termine, Nachrichten und App-Benachrichtigungen an. Mit einem verbundenen Android-Smartphone kannst du direkt per Quick Reply auf Nachrichten antworten.

Kontinuierliche Herzfrequenzmessung

Die kontinuierliche Herzfrequenzmessung ermöglicht eine genauere Erfassung deines Kalorienverbrauchs und der Zeit in unterschiedlichen Herzfrequenzzonen. So siehst du, ob du effektiv auf deine Ziele hintrainierst.

Aktivzonenminuten

Die Charge 4 vibriert, wenn du beim Training deine Ziel-Herzfrequenzzonen erreichst, und motiviert dich, im Alltag zusätzliche Aktivzonenminuten zu sammeln.

Charge 4 im Video