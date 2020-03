Apple Pay: Erste Volksbanken schalten Sonderseiten

Unter der Überschrift „Mobiles Bezahlen mit Apple Pay“ haben die ersten Volksbanken Sonderseiten zum kontaktlosen Bezahlsystem online gestellt, die interessierte Nutzer auf ein Kontaktformular verlinken, das zum Start informieren will.

Hier schreibt etwa die Genossenschaftsbank Unterallgäu eG:

Sie möchten Apple Pay nutzen und warten wie viele andere gespannt auf die Einführung? Hinterlassen Sie uns Ihre Kontaktdaten und wir informieren Sie, sobald Apple Pay für Volks- und Raiffeisenbanken zur Verfügung steht.

Zudem werden auch die Zugangsvoraussetzung zu dem Bezahlsystem noch mal aufgelistet, das zum Start bei den Volksbanken ausschließlich Kreditkarten (Mastercard, VISA) unterstützen, die klassische girocard (Debitkarte) jedoch erst im späteren Jahresverlauf einführen wird.

Damit Kunden Apple Pay von Beginn an nutzen können, benötigen diese:

Online-Banking Zugang

VR-BankingApp auf Ihrem iPhone

TAN-Verfahren VR-SecureGo

Kreditkarte Ihrer Genossenschaftsbank

Eigentlich wollten die Volksbanken Apple Pay bereits 2019 einführen. Zuletzt hieß es in einer Stellungnahme des Bundesverbands, dass die technische Implementierung mehr Zeit als initial geplant in Anspruch nehmen würde. Die an der Umsetzung beteiligten Partner würden aber weiter mit Hochdruck an der Fertigstellung arbeiten. Man werde Apple Pay im Frühjahr 2020 anbieten.