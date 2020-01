Apple Pay: Curve-Kreditkarte startet offiziell

Fünf Tage nachdem es ersten Nutzern plötzlich gelang, die Curve-Kreditkarte in das iOS-Wallet hinzuzufügen, informiert das Unternehmen heute auch offiziell darüber, dass man fortan als Zahlungspartner von Apple Pay auftreten werde.

Anders formuliert: Ab sofort braucht es kein glückliches Händchen und zahlreiche Anläufe mehr, um die Mastercards der England ansässigen Banking-Plattform zu aktivieren. Das Hinterlegen der Curve-Karte ist nun allen Bestandskunden möglich.

Enjoy all the benefits of your Curve card using Apple Pay. It’s the easy, secure,

and private way to pay. pic.twitter.com/V7v70mod6u

— Curve (@imaginecurve) January 28, 2020