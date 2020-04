AirPods Pro und AirPods 2. Generation günstiger und lieferbar

Amazon hat die AirPods Pro gerade wieder auf Lager und bietet die neusten Apple-Ohrhörer zudem für 269 Euro und damit 10 Euro günstiger an als Apple selbst. Preisabzug und kurzfristige Verfügbarkeit sind bei den vergangenen Herbst vorgestellten Ohrhörern immer noch die Ausnahme.

Ebenfalls erwähnenswert ist der aktuelle Amazon-Preis für die gewöhnlichen AirPods der 2. Generation. Wenn ihr auf das kabellose Ladecase verzichten könnt, seid ihr hier bereits mit 137,90 Euro dabei. Apple selbst berechnet hier weiterhin stolze 179 Euro.

Neue Over-Ear- und Sport-AirPods sollen kommen

Neue AirPods im klassischen Format sind in Kürze eher nicht zu erwarten. Dafür scheint uns das aktuelle Line-up von Apple noch zu aktuell. Wer allerdings auf „echte“ Kopfhörer mit dem Apfel-Logo hofft, könnte seine Wünsche in Kürze erfüllt sehen. Der mit gute Kontakten zu Apple ausgestattete Analyst und Blogger Jon Prosser wettet auf eine Vorstellung zur WWDC. Apple plane hier mit den Bose 700 vergleichbare Over-Ear-Kopfhörer in der Preisklasse um die 350 Dollar. Zudem stünde für Herbst der Verkaufsstart von „AirPods X“ an, hier ist die Rede von einem Sportohrhörer ähnlich den Beats X im Preisbereich von 200 Dollar.