Tracking-Abfrage fördert Anzeigenverkauf: Polen untersucht Apple

Aktuell sei man dabei die Vorwürfe zu untersuchen, würde dabei aber nicht in Vertretung eines bestimmten Beschwerdeführers agieren, sondern grundsätzlich untersuchen wollen, inwiefern Apple die Herrschaft über den App Store und dessen Regelwerk zum eigenen Vorteil ausgenutzt hat. Im Rahmen der Untersuchungen werde man auch anonyme Hinweise von Whistleblowern auswerten. Diese könnten ihre Einreichungen zum Fall auf einer eigens geschalteten Webseite an die Behörde übermitteln.

Ebenfalls im Raum steht die Frage, ob Apple die Tracking-Abfrage zum eigenen Vorteil ausgerollt hat. Wie erste Untersuchungen aus den Vereinigten Staaten nahelegen , soll die Nachfrage dazu geführt haben, dass Werbeumsätze von Facebook und Co. umgeleitet wurden und jetzt direkt an Apple fließen, um dort Anzeigeplätze in den im App Store verfügbaren Werbebannern zu buchen.

