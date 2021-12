Neu von Nomad: Hochpreisige Titan-Armbänder für die Apple Watch

Verschlossen werden die mit einer Kohlenstoffschicht überzogenen Titan-Armbänder von einer Magnetschnalle, die auf stark haftende Neodym-Magneten setzt. Die angebotene Einheitsgröße soll für Anwender und Anwenderinnen mit Handgelenksbreiten zwischen 135 und 225 Millimeter passen und bringt im Lieferumfang die passenden Werkzeuge mit, um in der Länge optimal an das Handgelenk des Trägers angepasst zu werden. Laut Nomad bringen die neuen Titan-Armbänder ein Gewicht von jeweils 68 Gramm auf die Waage und bringen es auf eine Breite von 35 Millimeter.

So starten die selbstschließenden Titan-Armbänder hierzulande in den beiden Farbvarianten Schwarz und Silber zu Verkaufspreisen von je 249,95 Euro in den Markt. Die nach Angaben des Herstellers aus „robustem Grad 2 Titan“ gefertigten Austausch-Armbänder lassen sich sowohl mit der Apple Watch in 42 mm und 44 mm als auch mit den neueren 45 mm-Modellen kombinieren.

