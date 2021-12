Nachlasskontakte: Mit iOS 15.2 digitale Erben ernennen

Ist der Nachlasskontakt festgelegt und die Zugriffsschlüssel erstellt, bietet euch der Einrichtungs-Assistent an, diese als zusätzliches Backup noch mal auszudrucken. Im Todesfall können Hinterbliebene diese dann, auch ohne eigenes iPhone, auf der Webseite digital-legacy.apple.com nutzen, um Zugriff auf euer digitales Erbe zu erhalten. Hier ist wichtig anzumerken, dass Apple den Zugriff von Nachlasskontakten nur dann zulässt, wenn diese in der Lage sind neben dem Zugriffsschlüssel auch eine gültige Sterbeurkunde vorzulegen.

Bei der Konfiguration werdet ihr von einem Einrichtungs-Assistenten an die Hand genommen, der nochmal darauf hinweist, welche Inhalte im Todesfall übertragen werden. So haben Nachlasskontakte keinen Zugriff auf den iCloud-Schlüsselbund und keinen Zugriff auf lizenzierte Medien wie etwa gekaufte Filme.

Die Nachlasskontakte lassen sich direkt in den Einstellungen von iPhone und iPad festlegen. Besucht in den Einstellungen dafür den Bereich iCloud > Passwort & Sicherheit > Nachlasskontakt.

Insert

You are going to send email to