Datenschutz-Offensive steigert Apples Werbe-Umsätze

Wer eine App bewerben will, kauft die Banner dafür inzwischen nicht mehr bei Facebook und Google, sondern vor allem direkt bei Apple. Entsprechend nachvollziehbar ist damit auch, dass Apple die Anzahl der Werbeplätze erhöht hat und App-Reklame nun nicht mehr nur in der Suche, sondern auch im Entdecken-Bereich des App Stores anzeigt .

Wie die Financial Times aktuell berichtet , hat Apple von der Datenschutz-Offensive vor allem selbst profitiert. So ist Apple jetzt für 58 Prozent der Anzeigen verantwortlich, deren Darstellung einen App-Download ausgelöst hat. Ein Wert, der vor einem Jahr noch bei gerade mal 17 Prozent gelegen hat.

CLARK will jungen iPhone-Anwendern Versicherungen verkaufen und Geld mit den lukrativen Provisionen verdienen, mit denen Versicherer Neuverträge vergüten. Um die Verträge zu vermitteln und an den Vertragsabschlüssen zu verdienen, muss CLARK es jedoch erst mal auf die Geräte der möglicherweise interessierten Anwender schaffen. Was dabei verlässlich hilft ist Reklame. Richtig viel Reklame.

